Personlig assistent sökes till kvinna i Fagersta!
Vi Omsorg i Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Fagersta
2025-10-23
OM TJÄNSTEN
Vi Omsorg söker en engagerad timvikarie för rollen som personlig assistent, där du vid behov kommer att arbeta med vår kund i Fagersta. I denna tjänst arbetar du både helger och vardagar, och under nattetid tillämpas väntetid.
Arbetstiderna är förlagda enligt följande:
Kl. 16:40 - 11:00 dagen efter
Kl. 09:00 - 23:00
OM KUNDEN
Kunden är en kvinna i 30-årsåldern som har en förvärvad ryggmärgsskada, vilket innebär att hon är förlamad från nacken och nedåt. I hemmet finns en taklyft för att underlätta vid förflyttningar, och kunden använder även koff-assist som hjälpmedel.
Arbetsuppgifterna kan exempelvis innebära att:
Hjälpa till med de dagliga rutinerna såsom förekommande hushållssysslor
Assistera vid personlig hygien, av- och påklädning samt vid måltider
Vidare tycker hon om att baka, laga mat eller bara koppla av och titta på film hemma i soffan, ofta tillsammans med sina assistenter.
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Vi söker dig som har ett starkt engagemang för ditt arbete som assistent, är flexibel och trivs med att arbeta i team. Det är viktigt att du är lyhörd, ansvarsfull och har en positiv inställning, då dessa egenskaper bidrar till en trygg och trivsam arbetsmiljö.
Du bör också vara trygg i dig själv och ha en vilja att jobba med människor. Humor är en viktig del av vår arbetsmiljö - med en bra dos humor kommer vi att trivas tillsammans! Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet baserat på dessa egenskaper. Vår kund föredrar kvinnliga sökande.
KRAV
Goda kunskaper i svenska, tal och skrift
MERITER
B-körkort
Erfarenhet av liknande arbete
Sysselsättningsgrad: Timvikarie vid behov
Startdatum: Enligt överenskommelse, och vi ser gärna att du kan börja introduktionen omgående.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Vi Omsorg, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan!
VILKA ÄR VI?
Vi Omsorg är ett assistansbolag med hjärtat i Dalarna. Vi finns till för att skapa kvalitativ assistans för våra kunder och strävar efter ständig förbättring för att hålla oss aktuella. Hos oss har kunden ett stort inflytande över vem som ska anställas som assistent och hur assistansen ska utföras. Samtidigt som vi erbjuder våra kunder individspecifik assistans riktar vi stort fokus på våra medarbetare och värnar om deras arbetsmiljö.
Vad kan vi erbjuda dig?
En utvecklande och lärorik arbetsmiljö
Kollektivavtal
Förmånskort
Aktiviteter för både kunder och assistenter
Vill du veta mer om oss? Besök gärna vår hemsida: http://www.viomsorg.se
ATT ARBETA PÅ VI OMSORG
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal samt avtalspension. Du är försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till alla våra anställda. Dessutom anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Vi är måna om att du som medarbetare ska trivas hos oss!
För anställning hos oss på Vi Omsorg behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och/eller lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer enkelt med BankID via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
DELA KANDIDATER MELLAN BOLAGEN
Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Du ger ditt medgivande i ansökan.
FÖR DIG MED ANSTÄLLNINGSSTÖD
Om du som söker har rätt till någon form av anställningsstöd tar vi som arbetsgivare på Vi Omsorg även detta i beaktning vid en eventuell anställning. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Sista dag att ansöka är 2025-11-19
Sista dag att ansöka är 2025-11-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Arbetsgivare Vi Omsorg i Sverige AB
(org.nr 556042-8517), https://www.viomsorg.se
