Personlig assistent sökes till kvinna i Eksjö
Stil Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Eksjö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Eksjö
2026-07-06
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Vi söker en trygg, ansvarstagande och lyhörd personlig assistent till en kvinna i Eksjö. Uppdraget innehåller flera vårdnära och sjukvårdande moment, vilket gör att vi söker dig som är noggrann, lugn och bekväm med att följa rutiner och instruktioner.
Vi söker dig som
är ansvarstagande, pålitlig och har ett professionellt bemötande
är lyhörd för andra människors behov och integritet
kan arbeta självständigt och följa tydliga rutiner
är noggrann, lugn och trygg i vårdnära situationer
Erfarenhet av personlig assistans, vård eller omsorg är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Arbetstid och omfattning enligt överenskommelse. Tjänsten kan omfatta dag-, kvälls- och helgpass beroende på behov och schema.
Skicka din ansökan med en kort presentation av dig själv och din erfarenhet. Intervjuer sker löpande, så vänta inte med att höra av dig.
STIL står för Stiftarna av Independent Living i Sverige. Vi är ett ickevinstdrivande assistanskooperativ och en ideell förening av personer med normbrytande funktionalitet. I STIL är det medlemmarna som själva arbetsleder sina personliga assistenter. Vi jobbar för självbestämmande, frihet och lika möjligheter oavsett funktionsförmåga. STIL bildades 1984 och vi var med och införde personlig assistans i Sverige. Läs mer på www.stil.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Stil Assistans AB
(org.nr 556777-9615), https://www.stil.se/
666 66 EKSJÖ Arbetsplats
Stil assistans Jobbnummer
9994449