Personlig assistent sökes till kund i Göteborg
2025-09-16
Vi söker nu engagerade personliga assistenter till en kund i 20-års åldern, bosatt i Göteborg. Kunden har en fysisk funktionsnedsättning med mycket omfattande omsorgsbehov. Kunden behöver hjälp med allt i sitt vardagliga liv, så som förflyttningar, aktiviteter, hygien, hushållssysslor, träning, hålla kontakt med vänner och anhöriga mm. Vi söker dig som är lugn och lyhörd, är positiv, är ansvarstagande och pålitlig. Du är även flexibel och har lätt för att anpassa dig till nya situationer/arbetsmetoder utifrån brukarens och verksamhetens behov. Arbetet utförs under dagtid och kvällstid, både vardag och helg. Skriv gärna i din ansökan vilka tider du är intresserad av att arbeta. Erfarenhet inom vård och omsorg är meriterande, men främst vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper, då det är personkemin mellan dig och kunden som kommer att vara nyckeln till en god assistans. Det är även meriterande om du har körkort.
Skicka CV och personligt brev där du berättar om dig själv och beskriver varför du skulle passa för tjänsten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16
E-post: info@lovaomsorg.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare L.O.V.A. Omsorg AB
404 82 GÖTEBORG Jobbnummer
