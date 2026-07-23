Personlig assistent sökes till kund i Dalsjöfors.
Humana AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Borås Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Borås
2026-07-23
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, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige
Vill du arbeta som personlig assistent och bidra till allas lika rätt till ett bra liv?
I rollen kommer du göra skillnad i människors vardag och tillsammans med oss arbeta efter Humanas vision – Alla har rätt till ett bra liv.Publiceringsdatum2026-07-23Om tjänsten
Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och Service till vissa funktionshindrade). I din roll som personlig assistent kommer du huvudsakligen att hjälpa kunden med allt som uppstår i vardagen samt med grundläggande behov. Ditt arbete innebär att värna om kundens självbestämmande och integritet, och bidrar till att vardagen fungerar smidigt. Varje assistans är unikt anpassad utifrån kundens liv och därför kan arbetsuppgifter variera beroende på arbetsplatsen.
Kunden är en kvinna i 60-årsåldern boende i Dalsjöfors. Hon behöver hjälp med allt i sin vardag. Det innefattar personlig hygien, måltider samt förflyttningar där ni använder taklift. Kunden spenderar sin tid i hemmet samt i sin trädgård. Då kunden pratar otydligt krävs stor lyhördhet och tålamod i kommunikationen. Hon söker dig som tycker om att laga god husmanskost och som uppskattar en lugn och harmonisk miljö.
Vem är du?
Rollen som personlig assistent ställer höga krav på förmågan att skapa goda relationer. Vi söker därför dig som är lyhörd, engagerad och ansvarstagande. Det är även viktigt att du kan ta egna initiativ och se vad som behöver göras. För att trivas som personlig assistent är det viktigt att det finns bra personkemi mellan dig som assistent och kunden.
För tjänsten krävs det att du har:
har utmärkta kunskaper i svenska i både tal och skrift (krävs för god kommunikation då kunden pratar otydligt)
har goda kunskaper i matlagning med fokus på husmanskost
inte är känslig, överkänslig eller allergisk mot tobaksrök och är bekväm med att hjälpa kunden vid rökning utomhus
För tjänsten är det meriterande om du:
har tidigare erfarenhet av arbete som personlig assistent eller liknande vård- och omsorgsarbete
har erfarenhet av personlig hygien och förflyttningar (t.ex. med taklift)
Stor vikt kommer att läggas kring personlig lämplighet.
Arbetstid, tjänstgöringsgrad och lön
Aktuell anställningsform är "timanställning" vilket innebär arbete vid behov med varierande arbetstider under dag och kväll både vardagar och helger. Det finns goda möjligheter att övergå till en schemalagd rad.
Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos Humana är det viktigt att både du som assistent och kunden känner er trygga i samarbetet. Därför får du som ny assistent en introduktion som är anpassad både till yrkesrollen och till den kund du ska arbeta hos. Du får även tillgång till relevanta utbildningar och möjlighet att utvecklas i din roll – så att du har goda förutsättningar att trivas och känna dig trygg i ditt arbete. Humana har kollektivavtal, försäkringar och friskvårdsförmån.
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Till dig som arbetar inom rekrytering- och bemanningsföretag samt med annonsförsäljning så undanber vi oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig:
Nathalie Claeyssensnathalie.claeyssens@humana.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8115112-2113612". Arbetsgivare Humana AB
(org.nr 556760-8475), https://jobb.humana.se
503 35 (visa karta
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503 35 BORÅS Arbetsplats
Humana Jobbnummer
10010293