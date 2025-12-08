Personlig assistent sökes till kille i Malung!
Kompis Assistans, Ekonomisk Fören / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Malung-Sälen Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Malung-Sälen
2025-12-08
, Vansbro
, Mora
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kompis Assistans, Ekonomisk Fören i Malung-Sälen
, Vansbro
, Mora
, Gagnef
, Borlänge
eller i hela Sverige
Hej!
Söker dig som vill jobba som personlig assistent till mig som är en flerfunktionshindrad/rullstolsburen kille på 21 år. Din arbetsplats kommer att vara där jag vistas, vilket oftast är i hemmet där jag bor med mina föräldrar och två katter. Resor kan även förekomma till bland annat habilitering, sjukhus och vid semester.
Dina arbetsuppgifter innefattar att hjälpa mig med allt i vardagen såsom: Hygien och hjälp med av-/påklädning. Hjälp vid måltider/matning och även en viss del genom sond. Förflyttning med och ibland utan lyft. Träning och stretchprogram. Hjälp med kommunikation då jag saknar verbalt tal och är synskadad, samt aktivering i och utanför hemmet.
Du bör ha ganska god fysik då det kan förekomma en del tunga lyft och även tycka om att vistas ute då dagliga promenader är en del av arbetet.
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift är en förutsättning för jobbet då jag behöver hjälp med kommunikation och då även dokumentation ingår i jobbet.
Jag ser fram emot en ansökan av dig som är:
• Aktiv och ansvarsfull
• Flexibel
• Kan arbeta självständigt men även i grupp.
Du bör inte vara pälsdjursallergiker då det finns katt i hemmet. Erfarenhet av assistentyrket är meriterande, men störst vikt läggs vid personlig lämplighet.
Arbetstider: Dag, kväll, helg och vaken natt.
Anställningsvillkor: Så länge uppdraget varar (SLUV) på ca 72,5% 29h/vecka
Tillträde: Enligt överenskommelse med möjlighet till timanställning och inskolning innan.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löpt ut.
Intervjuer sker löpande och vi ser fram emot din ansökan!
För oss på Kompis Assistans är det viktigt att kunna ha en god kommunikation med våra kandidater samt kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och vi ber därför vänligen att skicka in ansökan via länken digitalt och inte genom e-post.
Det här erbjuder vi dig som anställd hos oss!
• Längre uppsägningstider än vad kollektivavtalet regler
• Marknadsmässiga löner
• Kompetens- och utvecklingsmöjligheter
• Friskvårdsbidrag
• Handikappanpassade semesterhus i Sälen och
Spanien att semestra i
• Profilkläder från vår egen webbshop
• Assistentträffar runt om i landet
Vi har valt att själva genomföra rekryteringsprocessen och undanber oss alla former av erbjudande från annonserings- och bemannings-/rekryteringsföretag.
Vi tillämpar individuell lönesättning, semester och OB enligt kollektivavtal med Vårdföretagarna.
Om Kompis Assistans
Kompis Assistans EF gör det möjligt för personer med funktionsnedsättning att kunna leva sina liv som alla andra, utifrån sin egen förmåga och vilja. Hos oss är alla lika mycket värda och vi strävar efter rättvisa förhållanden för våra assistansberättigade och medarbetare.
Vår vision är att vara det tryggaste valet, nu och i framtiden.
Kompis Assistans EF erbjuder sedan 1995 personlig assistans till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning i hela Sverige. Vi verkar i hela Sverige och vårt huvudkontor är placerad i Borlänge och har även kontor i Sundsvall, Stockholm och Hässleholm.
Kompis Assistans är en av de 25 största assistansanordnarna i Sverige med cirka 650 medarbetare.
Personlig assistent är ett kvalificerat och ansvarsfullt arbete. Det innebär att du behöver vara trygg i dig själv och lyhörd för andras behov. Självbestämmande, valfrihet, integritet och delaktighet är Kompis Assistans värderingar och något som du förväntas arbeta utifrån.
Belastningsregistret
För att få arbeta som personlig assistent hos oss måste du uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister - utdrag (442.3). Viktigt att tänka på är att polisens handläggningstid kan vara upp till två veckor så beställ ditt registerutdrag så snart som möjligt. Utdraget kommer att efterfrågas vid en eventuell intervju. Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning, semester och OB enligt kollektivavtal med Vårdföretagarna. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kompis Assistans, Ekonomisk Fören
, https://kompisassistans.se/ Arbetsplats
Kompis Assistans Kontakt
Arbetsledare
Lena Eggens lena.eggens@kompisassistans.se Jobbnummer
9634235