Personlig assistent sökes till kille i Insjön!
2025-10-10
OM TJÄNSTEN
Vi Omsorg söker nu en personlig assistent som vill arbeta hos vår kund boende i Insjön. Du kommer att arbeta ett fast arbetspass per vecka, med möjlighet till att arbeta flera timmar vid behov.
I rollen som personlig assistent kommer du att vara aktiv både i hemmiljö och på skolan i Borlänge. Under veckorna börjar och slutar arbetspassen på skolan.
Arbetstiderna är förlagda enligt följande:
Kl. 13:00 - 08:00, med väntetid under natten.
OM KUNDEN
Vår kund är en glad, sprallig och livfull kille i 18-årsåldern som bor tillsammans med sin familj. Han har en autismdiagnos och behöver stöd i många delar av vardagen för att den ska fungera på bästa sätt.
Vidare är han aktiv och nyfiken på omvärlden - han gillar att hitta på saker och uppskattar utflykter och roliga aktiviteter. Det kan vara allt från att åka tåg, ta ett dopp i badhuset, till att kolla på en spännande hockeymatch. För att ni tillsammans ska kunna ge er ut på äventyr är det ett krav att du som assistent har B-körkort. VEM ÄR DU?
För att trivas i rollen som personlig assistent hos vår kund behöver du vara en varm, positiv och lyhörd person. Du har nära till skratt, är trygg i dig själv och möter andra med ett öppet sinne. Eftersom kunden tycker om att hitta på saker och göra utflykter, är det viktigt att du är nyfiken, engagerad och tycker det är roligt att vara med och skapa meningsfulla stunder i vardagen.
Du behöver vara flexibel, initiativrik och ha lätt för att kommunicera - både med kunden, hans familj och arbetsledaren i teamet. Det är en fördel om du trivs med att arbeta i en familjär miljö, där relationer och samspel är en stor del av arbetet.
För denna tjänst krävs det att du:
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och i skrift
Har B-körkort
Inte är allergisk mot katter
Har ett aktuellt registerutdrag
Det är även meriterande om du har:
Erfarenhet av att jobba som assistent
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Vi Omsorg, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan!
VILKA ÄR VI?
Vi Omsorg är ett assistansbolag med hjärtat i Dalarna. Vi finns till för att skapa kvalitativ assistans för våra kunder och strävar efter ständig förbättring för att hålla oss aktuella. Hos oss har kunden ett stort inflytande över vem som ska anställas som assistent och hur assistansen ska utföras. Samtidigt som vi erbjuder våra kunder individspecifik assistans riktar vi stort fokus på våra medarbetare och värnar om deras arbetsmiljö.
Vad kan vi erbjuda dig?
En utvecklande och lärorik arbetsmiljö
Kollektivavtal
Förmånskort
Aktiviteter för både kunder och assistenter
Vill du veta mer om oss? Besök gärna vår hemsida: http://www.viomsorg.se
ATT ARBETA PÅ VI OMSORG
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal samt avtalspension. Du är försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till alla våra anställda. Dessutom anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Vi är måna om att du som medarbetare ska trivas hos oss!
För anställning hos oss på Vi Omsorg behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och/eller lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer enkelt med BankID via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
DELA KANDIDATER MELLAN BOLAGEN
Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Du ger ditt medgivande i ansökan.
FÖR DIG MED ANSTÄLLNINGSSTÖD
Om du som söker har rätt till någon form av anställningsstöd tar vi som arbetsgivare på Vi Omsorg även detta i beaktning vid en eventuell anställning. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju. Ersättning
