Personlig assistent sökes till kille i Bollnäs
På Kura Omsorg arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
OM TJÄNSTEN
Vi på Kura Omsorg söker dig som vill arbeta som personlig assistent i sommar hos vår kund i Bollnäs. Tjänstgöringsgraden ligger på cirka 50-75% med goda möjligheter till fortsatt arbete efter sommaren. Har du möjlighet att påbörja tjänsten tidigare under våren som timvikarie ser vi positivt på detta.
Arbetstiderna är förlagda under dag, kväll och helg.
Tillträde sker enligt överenskommelse där vi gärna ser att du kan börja inskolas omgående, alternativt senast i juni månad.
OM KUNDEN Vår kund är en kille i 20-årsåldern med multipla diagnoser. Kunden bor tillsammans med sin familj i Bollnäs. Som assistent hjälper du honom med alla vardagliga moment såsom vid mat, hygien, på- och avklädning, medicinering och att utveckla sin självständighet och kommunikativa förmåga samt hjälpa till vid förflyttning.
Vidare tycker vår kund om att att spela data/tv-spel, leka, musik, både att lyssna och att själv spela. Han är väldigt ödmjuk och empatisk samt väldigt glad och positiv, vilket smittar av sig på sin omgivning. För honom är det extra viktigt att personer i hans närhet är lyhörda och har ingående kunskap om honom, hans kommunikation samt behov.
ÄR DU DEN VI SÖKER? Vi söker dig som brinner för arbete med människor och kan analysera andra individers behov. Vidare bör du vara lyhörd, initiativtagande, lösningsfokuserad samt engagerad. Som person bör du vara positiv, ordningsam och pedagogisk i ditt förhållningssätt. Kunden har hög infektionskänslighet och därför är det mycket viktigt att du är noga med din hygien och är vid god hälsa. Du behöver inte själv vara rök- eller snusfri, men av respekt för kundens önskemål är hemmet rök- och snusfritt under arbetstid. Vår kund önskar enbart kvinnliga assistenter.
KRAV
Körkort samt tillgång till bil
Rök- och snusfri under arbetstid
Mycket goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift
MERITERANDE
Vårderfarenhet eller motsvarande
Tecken som stöd
Intresse för musik/TV-spel
Sysselsättningsgrad: Sommarvikariat ca 50-75 % med goda möjligheter till fortsatt anställning.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Kura Omsorg, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan!
För anställning hos oss på Kura Omsorg behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. På grund av att tjänsten kan omfatta ensamarbete, nattarbete och arbetsuppgifter som enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) inte får utföras av minderåriga, måste du ha fyllt 18 år för att jobba som personlig assistent.
Om du ska arbeta med barn och unga under 18 år krävs att du uppvisar utdrag ur belastningsregistret. Från och med den 1 mars 2026 gäller nya bestämmelser som innebär att registerkontrollen omfattar både utdrag ur belastningsregistret och utdrag ur misstankeregistret. Utdraget beställs av via Polismyndighetens e-tjänst. Observera att handläggningstiden kan variera, varför beställning bör göras i god tid.
Utdragen kan beställas med BankID via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Vi rekommenderar att du säkerställer att du har aktuella utdrag i enlighet med gällande lagstiftning och de nya regler som trädde i kraft den 1 mars 2026.
ATT ARBETA PÅ KURA OMSORG
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal samt avtalspension. Du är försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till alla våra anställda. Dessutom anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Vi är måna om att du som medarbetare ska trivas hos oss!
DELA KANDIDATER MELLAN BOLAGEN
Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Du ger ditt medgivande i ansökan.
FÖR DIG MED ANSTÄLLNINGSSTÖD
Om du som söker har rätt till någon form av anställningsstöd tar vi som arbetsgivare på Kura Omsorg även detta i beaktning vid en eventuell anställning. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-22
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7469279-1915764". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kura Omsorg i Sverige AB
821 43 BOLLNÄS Arbetsplats
