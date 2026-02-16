Personlig assistent sökes till Hisings backa
Madickens assistans och omsorg AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Sollentuna Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Sollentuna
2026-02-16
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Madickens assistans och omsorg AB i Sollentuna
, Upplands-Bro
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-16Om företaget
Madickens Assistans och Omsorg AB är ett engagerat och växande assistansföretag som sätter människan i centrum. Vi arbetar nära våra kunder och deras familjer för att skapa trygghet, kontinuitet och ett liv med hög kvalitet. Vårt arbetssätt bygger på respekt, lyhördhet och ett genuint intresse för varje individs behov och önskemål.
Vi erbjuder personlig assistans för både barn och vuxna, och vi strävar alltid efter att matcha rätt assistent med rätt kund för att skapa långsiktiga och hållbara relationer.
Vi söker nu engagerade och pålitliga personliga assistenter som vill vara med och skapa trygghet, delaktighet och livskvalitet för våra kunder. Hos oss arbetar du nära en individ ( barn eller vuxen ) som behöver stöd i sin vardag. Arbetet är meningsfullt, varierande och kräver både ansvarskänsla och ett varmt bemötande.Om tjänsten
Som personlig assistent arbetar du i kundens hem och närmiljö. Arbetsuppgifterna kan inkludera:
• Stöd i dagliga rutiner
• Personlig omvårdnad
• Kommunikation och socialt stöd
• Aktivitet och fritid
• Samarbete med anhöriga och kollegor
Arbetet anpassas alltid efter kundens individuella behov och önskemål.
Om dig
Vi söker dig som:
• Har ett respektfullt och professionellt bemötande
• Är lyhörd, trygg och ansvarsfull
• Kan arbeta självständigt men också samarbeta när det behövs
• Har förmåga att skapa struktur och trygghet i vardagen
Erfarenhet av personlig assistans, vård eller arbete med barn/vuxna med funktionsvariationer är meriterande men inte alltid ett krav.
Villkor och krav
• Arbetstider: Dag / Kväll / Helg /
• Språkkunskaper: Svenska / Engelska / Meriterande (persiska)
• Körkort: B-körkort
• Övrigt: Utdrag ur belastningsregistret kan behövas, särskilt vid arbete med barn
Vi erbjuder
• Trygga anställningsvillkor
• Stöd från engagerade arbetsledare
• Introduktion och handledning
• Möjlighet att göra verklig skillnad i en annan människas livSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV och ett kort personligt brev till: (jobb@madickensassistans.se
) eller enligt instruktion i annonsen.
Vi rekryterar löpande och ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18
E-post: Jobb@Madickensomsorg.se Arbetsgivare Madickens assistans och omsorg AB
(org.nr 559313-1583) Arbetsplats
Madickens assistans & omsorg AB Jobbnummer
9746155