Personlig assistent sökes till glad 8 åring
Move & Walk Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Borås Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Borås
2025-10-15
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Move & Walk Sverige AB i Borås
, Ulricehamn
, Alingsås
, Lerum
, Ale
eller i hela Sverige
Vi söker omgående en personlig assistent till vår son, 8 år. Han är en glad, nyfiken och livlig pojke som älskar lek, musik och tycker om att vara med andra.. Han lever med cerebral pares och epilepsi och behöver därför stöd i sin vardag.
Om tjänsten Som personlig assistent blir du en viktig del i vår familj med tre barn. Du hjälper till i hans dagliga rutiner och aktiviteter, till exempel:
• Personlig hygien
• Måltider (matning)
• På- och avklädning
• Fritidsaktiviteter och lek
• Stretching och enklare träningsmoment
Du bidrar till att hans vardag blir trygg, meningsfull och fylld av glädje.
Arbetstider
• Heltidstjänst
• Måndag-fredag kl. 15-20
• 1 dag på helgen eller enligt överenskommelse
Vi söker dig som är:
• Empatisk och inkännande
• Humoristisk och lekfull - du tycker om att skratta och skapa glädje
• Ansvarsfull och pålitlig
• Kommunikativ och samarbetsvillig
• Fysisk uthållig (Lyft kan förekomma)
• Flexibel och lösningsorienterad
Meriterande:
• Erfarenhet som personlig assistent eller inom vård/omsorg
• Erfarenhet av att arbeta med barn med funktionsvariationer, särskilt cerebral pares och epilepsi
• Kunskap om alternativ kommunikation är ett plus Publiceringsdatum2025-10-15Kvalifikationer
• Körkort (B)
• Svenska i tal och skrift (engelska eller tyska som andraspråk är meriterande)
• Utdrag ur belastningsregistret utan anmärkning
Vi erbjuder:
• En trygg, varm och familjär arbetsmiljö
• Ett nära samarbete med oss föräldrar
• Möjligheten att göra skillnad i vår sons liv - varje dag
Företagsinformation
Move & walk Sverige AB Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Move & Walk Sverige AB
(org.nr 556549-5180) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Move and Walk Sverige AB Kontakt
Mia Magnusson Alarcon mia.magnusson.alarcon@movewalk.se Jobbnummer
9557979