Personlig assistent sökes till fritidsintresserad man i Uddevalla
2025-10-20
På Kura Omsorg arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
OM TJÄNSTEN
Vi på Kura Omsorg söker nu dig som vill arbeta som timvikarie till vår kund i Uddevalla. Tillträde sker enligt överenskommelse där vi gärna ser att du kan påbörja introduktion omgående.
Arbetstiderna är förlagda enligt följande:
Kl. 08:30 - 20:30
OM KUNDEN
Kunden är en aktiv man i 30-årsåldern som bor i egen lägenhet i centrala Uddevalla. Han gillar äventyr och friluftsliv i alla dess former. Som assistent i detta uppdrag hjälper du till och stöttar honom med det mesta i hans vardag. Det innefattar bland annat att vara ett pedagogiskt stöd, följa med på aktiviteter, hushållsarbete och personlig hygien. Vår kund använder sig av både rullstol samt en del andra hjälpmedel för att underlätta hans vardag.
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Vi söker dig som brinner för arbete med människor och kan analysera andra individers behov. Du är pedagogisk, tålmodig och flexibel, vilket gör att du kan anpassa dig efter olika situationer och individer. Din sociala förmåga och ditt engagemang gör att du bidrar till en inspirerande och utvecklande miljö för de människor du arbetar med. Vidare får du gärna ha liknande intressen som kund.
KRAV
Körkort
MERITER
Vårderfarenhet
Sysselsättningsgrad: Extra vid behov
Antal tjänster: 1
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Kura Omsorg, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan!
För anställning hos oss på Kura Omsorg behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer enkelt med BankID via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
ATT ARBETA PÅ KURA OMSORG
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal samt avtalspension. Du är försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till alla våra anställda. Dessutom anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Vi är måna om att du som medarbetare ska trivas hos oss!
DELA KANDIDATER MELLAN BOLAGEN
Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Du ger ditt medgivande i ansökan.
FÖR DIG MED ANSTÄLLNINGSSTÖD
Om du som söker har rätt till någon form av anställningsstöd tar vi som arbetsgivare på Kura Omsorg även detta i beaktning vid en eventuell anställning. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
Detta är ett deltidsjobb.
Kura Omsorg i Sverige AB (org.nr 556733-7364)
(org.nr 556733-7364), https://kuraomsorg.se Arbetsplats
Kura Omsorg Jobbnummer
9564529