Personlig assistent sökes till flicka i Vallentuna
God Assistans i Mitt AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Vallentuna
2025-09-04
Vi på God Assistans söker en engagerad och ansvarsfull personlig assistent för att stödja och underlätta vardagen för Julia. Omtanke är grunden i allt vi gör och något som är självklart för att kunna erbjuda bästa möjliga personliga assistans. Just nu söker vi en passionerad individ som vill bli en värdefull del av vårt team.
Som personlig assistent kommer du att arbeta med Julia, en levnadsglad tjej på 12 år. Julia är glad, tålmodig och busig. Hon sitter i rullstol och behöver en grym assistent som finns där vart hennes gränser sätter stopp. Julia har epilepsi och sond. Erfarenhet av detta är meriterande men inget krav.
Ett arbetspass innebär bland annat att du:
• Hjälper till med det mesta i vardagen, inkl personlig hygien, förflyttningar att interagera och kommunicera med sin omgivning och med att leka.
• Hjälpa Julia med att ge medicin/sondmat via sonden.
• Hjälper Julia med vardagliga sysslor som att exempelvis klä på/klä av, mat och träning.
• Hon behöver hjälp med förflyttningar vilket kan bli tunga lyft.
• Hänger med när Julia vill göra utflykter, bada eller se på film.
Vi söker dig som:
• Är över 18 år
• Talar flytande svenska och har god kommunikationsförmåga.
• Är rökfri
• Erfarenhet av personlig assistans är en stor fördel men inget krav.
• Är en trygg person med god självkänsla.
• Har nära till lek och som vill fylla Julias tid med både trygghet och skratt.
• Är en person som är lättsam, påhittig, glad, nyfiken och tar egna initiativ.
Arbetstider och plats
Hemma hos Julia vardagar mellan 16.00-20.30
Vaken natt 20.30-08.00
Helger 09.00-20.30
Lön och förmåner
Vi erbjuder:
• Kollektivavtal
• Individuell lönesättning.
• Friskvårdbidrag på upp till 4000kr/år.
• Stöd i form av utbildningar och introduktionspass för dig som ny.
• I enlighet med God Assistans Policy tar vi in belastningsutdrag för alla som jobbar med barn.
• Du beställer själv registerutdraget (enligt God Assistans policy kräver vi belastningsutdraget för arbete med barn inom LSS från polisens hemsida, blankett finner du här:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
• Vi kommer vilja se kopia på pass (SV) eller uppehållskort (EU) eller uppehålls-och arbetstillstånd/LMA-kort (utanför EU)
Vi ser fram emot att välkomna en ny kollega till vårt dedikerade team. Ansök nu och bli en del av God Assistans!
God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godassistans.se
