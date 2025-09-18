Personlig assistent sökes till flicka i Malmö
2025-09-18
Nu söker vi erfarna assistenter till barnkund i Göteborg!
Vi söker en personlig assistent till en härlig kille på 9 år. Han har autism och behöver stöttning i vardagen för att känna trygghet och kunna utvecklas.
Vi söker dig som är en varm och godhjärtad människa med hjärtat på rätt plats. Han söker nu en lugn och trygg personlig assistent som kan finnas vid hans sida och stötta honom i olika situationer. Under veckodagarna går han i skolan, vilket innebär att arbetspassen är förlagda till kvällar på vardagar samt dagpass på helger. En viktig del i uppdraget är att kunna initiera till lek och aktiviteter, alltid utifrån hans förutsättningar.
Vi tror att du som söker:
• Är lugn, trygg och tålmodig
• Är lyhörd och har lätt för att skapa trygghet i mötet med barn
• Gärna har erfarenhet av att arbeta med barn, autism eller inom vård/omsorg
• Har kunskap eller erfarenhet av lågaffektivt bemötande (meriterande)
Vi ser gärna kvinnliga sökande till tjänsten.
Vill du vara den som skapar trygghet och samtidigt lockar fram lek och glädje i vardagen?
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
Ledorden för God Assistans är omtanke, enkelhet, öppenhet och inflytande. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens inom assistansyrket. Vidare betraktas engagemang och glädje som värdefullt, och att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan för verksamheten. Vi strävar efter att uppnå bästa möjliga personliga bemötande, en hög tillgänglighet och snabb service. För närmre information, läs gärna mer på God Assistans hemsida, www.godassistans.se.
Vi har kollektivavtal och erbjuder ett generöst friskvårdsbidrag upp till 4000 kr/år samt kontinuerlig utbildning.
Enligt lagen om registerkontroll och God Assistans policy ska den som arbetar med minderåriga uppvisa ett belastningsregister (utdrag för arbete med barn och funktionsnedsättning). Du beställer utdraget på följande länk: Barn med funktionsnedsättning, e-tjänst | Polismyndigheten.
Vi kommer också att begära ett personbevis. Du beställer det här, Beställ personbevis | Skatteverket (anställning). Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
(org.nr 559079-3237) Kontakt
Linus Stoltz Linus.Stoltz@godassistans.se
