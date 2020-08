Personlig assistent sökes till färgsprakande tjej! - Göteborgskooperativet För Independent Living, Gi - Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Göteborg

Göteborgskooperativet För Independent Living, Gi / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg2020-08-25Moa är en 24-årig härlig tjej som just nu bor i Torslanda med sin familj, men laddar successivt upp för att flytta in till sin lägenhet i Olskroken. Hon tycker om att lyssna på musik, gå på konserter och andra roliga events, tjöta, shoppa på stan, sjunga i kör men gillar även att koppla av hemma framför datorn eller en film. Hon tränar också, både hemma och i bassäng.Som assistent hänger du med henne i alla hennes sysslor. Mestadels av sysslorna är ju bara skoj, men självklart ingår det också att du assisterar med personlig hygien, förflyttningar, strukturering och planering av dagen.Du behöver vara en positiv, initiativrik och ordningsam person som väljer att se möjligheter. Att arbeta självständigt utefter Moas önskemål. God fysik krävs och det blir mycket roligare om ni delar intressen, såsom träning och musik.Ser gärna att du som söker är en stabil tjej upp till ca 30 år som ser ansvaret i arbetet. Arbetet kräver att du har god svenska i både tal och skrift.Tjänsten är runt 80%. I början nu medans Moa bor hemma så är arbetstiderna dag samt kvällspass. Sen när flytten är gjord så kommer arbetstiderna ändras till troligen dygnspass med sovande jour. Inför tjänsten så introduceras du självfallet med bredvidgång.Vi letar alltså efter dig som vill vara med på ett hörn och möjliggöra denna nya resa i Moas liv, som vill jobba just för henne och som ser arbetet som något långsiktigt!GIL har kollektivavtal med KFO-kommunal och lön enligt överenskommelse.Varaktighet, arbetstidDeltid/ Ej specificerat2020-08-25Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2020-09-25Göteborgskooperativet För Independent Living, Gi5332225