Personlig assistent sökes till ett fint team i Söderköping
2025-12-30
DVT Assistans har sedan 2005 arbetat för att skapa vardagsflyt för både våra kunder och våra assistenter.
Det gör vi genom att erbjuda personlig assistans som bygger på engagemang, respekt och omtanke - något som gör verklig skillnad för både kunder, anhöriga och våra medarbetare.
Vi är en arbetsgivare som värnar om våra anställda. Hos oss arbetar du under trygga och goda arbetsvillkor, med kollektivavtal, tjänstepension och friskvårdsbidrag som en självklar del av din anställning. För oss är det viktigt att du som assistent känner dig uppskattad, trygg och delaktig. Vår värdegrund - Delaktighet, Värdighet och Tillgänglighet - genomsyrar hela verksamheten och är en levande del av vårt dagliga arbete. Idag sysselsätter DVT Assistans ca 350 personliga assistenter.
Hos oss får du mer än ett jobb - du får världens viktigaste arbete, där du varje dag har möjlighet att göra skillnad i en annan människas liv, på riktigt.
Nu söker vi efter dig som vill ha världens bästa arbete!
Vår fina kund söker nu en nya medlemmar till sitt grymma Team.
Där kan vi erbjuda en schemarad var 4:e helg samt arbeta som timvikarie i gruppen. Arbetstiderna för dessa tjänster är framför allt förlagd dag, kväll och helger.
Vi önskar att du har erfarenhet av autism, ep och gärna teckenkommunikation. Du bör vara en lugn, trygg person som har förmåga att busa och skratta. Du kommer vara med på kundens aktiviteter som bad, utflykter och promenader. Det finns djur på arbetsplatsen så du bör inte ha problem med allergier (katt).
Vår kund är en tjej på 27 år som bor tillsammans med sin familj strax utanför Söderköping.
För att kunna ta sig till och från arbetsplatsen krävs egen bil och körkort.
Vi ser fram emot ditt personliga personliga brev som vi lägger stor vikt vid i rekryteringen, berätta vem du är och varför du tror att du skulle passa i detta team. Komplettera sedan detta brev med ett CV. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
