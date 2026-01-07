Personlig assistent sökes till en tonårstjej i Järfälla
2026-01-07
Hjelpa är ett assistansbolag som startades för att förnya assistansbranschen. Vi vill visa att kompetens och kvalitet i kombination med respekt, tro och glädje gör skillnad. För varje individ och för samhället i stort. Nyckeln till att lyckas med det är våra medarbetare.
Vänta inte med din ansökan. Vi rekryterar löpande.
Vill du bli en av oss?
Har du en positiv inställning, trivs med ansvar och vill ha ett arbete där du verkligen gör skillnad i en annan människas liv? Vill du arbeta nära en individ och vara en trygg och viktig del av vardagen? Då kan du vara den person vi söker.
Om kunden och arbetsplatsen
Vi söker nu en kvinnlig personlig assistent till en tonårstjej med omfattande hjälpbehov som bor i Järfälla. Hon behöver stöd i alla delar av sin vardag och assistansen är avgörande för att hon ska kunna leva ett tryggt och fungerande liv.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat hjälp med personlig hygien, på- och avklädnad, tillsyn och ledsagning. Kunden har epilepsi och behov av kontinuerlig tillsyn, vilket ställer krav på trygghet, ansvarstagande och god följsamhet till givna rutiner. Du kommer även att arbeta med kommunikation och omvårdnad som inkluderar sondmatning, medicinering enligt delegering samt genomförande av träning ordinerad av sjukgymnast. Arbetet kräver närvaro, noggrannhet och ett lugnt och tryggt förhållningssätt.
Hos oss på hjelpa utformas assistansen alltid utifrån individens behov. Det innebär att arbetets innehåll kan variera och att du som assistent behöver vara flexibel och engagerad i ditt arbetssätt.
Vem söker vi?
Som personlig assistent förväntas du ha god samarbetsförmåga och vara kommunikativ, ansvarstagande och lyhörd. Du är respektfull och trevlig i ditt bemötande och har en vilja att utvecklas i din yrkesroll. Det är viktigt att du har god kommunikativ förmåga i både tal och skrift.
Erfarenhet av personlig assistans eller arbete inom vård och omsorg är meriterande men inget krav. Det viktigaste är din inställning, ditt engagemang och din förmåga att skapa trygghet och struktur.
Anställningsförhållande
Anställningsform: Tillsvidare
Sysselsättningsgrad: Heltid eller deltid
Arbetstiderna varierar och kan vara förlagda dag, kväll och helg. Schema fastställs i dialog och anpassas utifrån verksamhetens och kundens behov.
Övrig information
Arbetet kan vara fysiskt och kräver att du kan hantera omvårdnadssituationer. Delegering av medicinering förekommer och introduktion samt bredvidgång planeras innan självständigt arbete.
Vi rekryterar löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt.
Om du söker ett meningsfullt arbete där du gör verklig skillnad varje dag - välkommen med din ansökan till oss på hjelpa. Ersättning
Månatlig löneutbetalning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare hjelpa i Norden AB
(org.nr 559292-7973) Kontakt
Gabriel Keryakos 072-404 16 23 Jobbnummer
9672485