Personlig assistent sökes till en tjej i Mörarp - timanställning
Vill du arbeta som personlig assistent och bidra till allas lika rätt till ett bra liv?
I rollen kommer du göra skillnad i människors vardag och tillsammans med oss arbeta efter Humanas vision - Alla har rätt till ett bra liv.Publiceringsdatum2026-04-29Om tjänsten
Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och Service till vissa funktionshindrade). I din roll som personlig assistent kommer du huvudsakligen att hjälpa kunden med allt som uppstår i vardagen samt med grundläggande behov. Ditt arbete innebär att värna om kundens självbestämmande och integritet, och bidrar till att vardagen fungerar smidigt. Varje assistans är unikt anpassad utifrån kundens liv och därför kan arbetsuppgifter variera beroende på arbetsplatsen.
Vår kund är en 28-årig glad och pigg tjej med intellektuell funktionsnedsättning. Kunden kommunicerar med TAKK (tecken som stöd) och bilder och har många av sina kommunikationsprogram i sin Ipad och även bild scheman uppsatta på väggen. Hon behöver hjälp och stöd med alla vardagliga situationer.
Kunden tycker om att lyssna på musik, dansa, gå på gympa, bada i pool, rida och träffa kompisar för att hitta på olika aktiviteter, så som bowling och Jumpyard.
Vem är du?
Rollen som personlig assistent ställer höga krav på förmågan att skapa goda relationer. Vi söker därför dig som är lyhörd, engagerad och ansvarstagande. Det är även viktigt att du kan ta egna initiativ och se vad som behöver göras. För att trivas som personlig assistent är det viktigt att det finns bra personkemi mellan dig som assistent och kunden.
I ditt arbete som personlig assistent är det bra om du gillar gympa, dans och att röra på dig. Du är inte är rädd för hästar och har inget problem med att bada i pool. Det är viktigt att du har ett tekniskt intresse och lätt för att använda appar.
Du som söker är en glad och påhittig ung kvinna som är trygg och mogen som person och boende i eller nära Helsingborg eller Mörarp. Du behöver ha ett stort tålamod, vara ansvarstagande och tycka om att ta hand om andra människor. Vara glad, social och ha en positiv syn på livet. Kunna eller vara intresserad av att lära dig TAKK och lågaffektivt bemötande. Personkemin mellan dig och vår kund är avgörande för denna tjänst vilket gör att vi uppmanar även dig utan tidigare erfarenhet av yrket som personlig assistent att söka.
För tjänsten krävs det:
B-körkort (och flera års körvana) och tillgång till egen bil
goda kunskaper i svenska, både i tal och i skrift
ingen pälsdjursallergi och inte någon rädsla för hästar
god fysik
är rökfri
För tjänsten är det meriterande om du:
har erfarenhet av liknande arbete
har erfarenhet av TAKK och lågaffektivt bemötande.
är van vid fysiska aktiviteter såsom gympa och dans
Stor vikt kommer att läggas kring personlig lämplighet. Kunden ser gärna kvinnliga sökande men alla ansökningar tas i beaktande.
Arbetstid, tjänstgöringsgrad och lön:
Aktuell anställningsform är "timanställning" vilket innebär arbete vid behov med varierande arbetstider under dagtid, kvällstid och nattid på helgen. På natten är det 9,5 h jourtid.
Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Omgående eller enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos Humana är det viktigt att både du som assistent och kunden känner er trygga i samarbetet. Därför får du som ny assistent en introduktion som är anpassad både till yrkesrollen och till den kund du ska arbeta hos. Du får även tillgång till relevanta utbildningar och möjlighet att utvecklas i din roll - så att du har goda förutsättningar att trivas och känna dig trygg i ditt arbete. Humana har kollektivavtal, försäkringar och friskvårdsförmån.
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Till dig som arbetar inom rekrytering- och bemanningsföretag samt med annonsförsäljning så undanber vi oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig:
Katarina Rooskatarina.roos@humana.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-22
