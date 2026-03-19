Personlig assistent sökes till en man utanför Norrköping.
Vi söker engagerade och omtänksamma personer som vill arbeta som personlig assistent åt en 31-årig man innan och under sommaren. Mannen är social, sportintresserad och bor tillsammans med sin familj på landet strax utanför Norrköping.
På grund av läget är körkort och tillgång till egen bil ett krav.
Efter en olycka är mannen förlamad från bröstet och nedåt och behöver hjälp i sin vardag. Vi söker dig som är ansvarstagande, respektfull och som tycker om att arbeta nära människor.
Arbetstider
Dagpass: 08:00 - 17:00
Kväll/natt: 16:00 - 09:00 (med sovande jour)Publiceringsdatum2026-03-19Dina arbetsuppgifter
Arbetet innebär att assistera i vardagen med bland annat:
Personlig hygien
På- och avklädning
Toalettbesök
Förflyttningar med lift och glidbräda
Hushållssysslor både inne och ute
Arbetet kan ibland vara fysiskt krävande, därför är god fysik ett plus.Kvalifikationer
Flytande svenska
Körkort och tillgång till egen bil (KRAV)
Erfarenhet av vård/assistans är meriterande men inget kravÖvrig information
I hemmet finns hund och katt, därför bör du inte vara pälsallergiker.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
Empatisk och omtänksam
Pålitlig och ansvarsfull
Respektfull och integritetsmedveten
Social och flexibelOm tjänsten
Du får möjlighet att arbeta i en trygg miljö där ditt arbete gör stor skillnad i en annan människas vardag. Vi erbjuder en positiv arbetsmiljö och ett meningsfullt arbete.Så ansöker du
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan så snart som möjligt. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Saand Assistans AB
(org.nr 556995-4877)
602 08 NORRKÖPING Jobbnummer
9808621