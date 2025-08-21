Personlig assistent sökes till en man Töreboda
2025-08-21
Vi på Vår Omtanke söker dig som vill bli en del av vårt härliga team och arbeta som personlig assistent hos vår manliga kund i Töreboda.
Varje kund är unik - därför varierar dina arbetsuppgifter utifrån kundens behov. Du värnar om kundens självbestämmande och integritet samt bidrar till att vardagen fungerar smidigt.
Om tjänstenSom personlig assistent spelar du en viktig roll i att skapa trygghet och en meningsfull vardag för kunden. Rollen kräver en god förmåga att bygga relationer, och vi söker dig som är lyhörd, engagerad och ansvarstagande. Det är också viktigt att du kan ta egna initiativ och se vad som behöver göras.
Vem är du?Vi söker en pålitlig och ärlig person som tycker om att arbeta nära människor och som kan skapa en harmonisk atmosfär omkring sig. Du har stor empati, tålamod och förmågan att sätta dig in i en annan människas situation.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete som personlig assistent eller annan likvärdig erfarenhet. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper såsom:
God social förmåga
Lyhördhet och engagemang
Noggrannhet och ansvarstagande
Ett respektfullt och professionellt bemötande
Arbetstid och tjänstgöringsgrad Omfattning: Deltid och extra vid behov
Arbetstid: Kväll/natt
Lön: Fast timlön enligt överenskommelse, övriga ersättningar enligt kollektivavtal
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vad händer nu?
Urval och intervjuer sker löpande, och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Din ansökan läses av personal på Vår Omtanke. Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss.
Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Detta är ett deltidsjobb.
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vår Omtanke Sverige AB
(org.nr 556738-0257), http://www.varomtanke.se Arbetsplats
Vår Omtanke Jobbnummer
9469543