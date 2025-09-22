Personlig assistent sökes till en man i Viken
God Assistans i Syd AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Höganäs Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Höganäs
Vi söker en positiv och engagerad personlig assistent till en man i Viken.
Han är en aktiv person med intresse för snickeri, matlagning, göra egen saft och stor passion för hockey , samt att ta promenader med sin hund.Publiceringsdatum2025-09-22Dina arbetsuppgifter
# Hjälpa till med matlagning och planering av måltider
# Stödja vid personlig hygien och dagliga rutiner
# Hushållssysslor som tvätt och städning
# Trädgårdsarbete då kunden bor själv i en villa
# Vara en positiv närvaro och se till att hemmet fungerar smidigt
Vi söker en trygg assistent som vikarie. Du som söker ska vara kvinna/ man mellan 30-60 år och tala flytande svenska.
Arbetstider är dag/kvällstid
Du som söker ska vara trygg, snäll och omtänksam. Tidigare erfarenhet är inget krav men det är viktigt att du är engagerad och ambitiös i ditt arbete, och kan anpassa dig efter kundens behov. Vidare söker vi dig som har en god initiativförmåga, är lösningsorienterad och har en positiv inställning till livet i allmänhet. Vi ser gärna att du har lite skinn på näsan! Genom ett utvecklande arbete som personlig assistent har du möjlighet att ge kunden ett värdefullt och innehållsrikt liv.
Vid frågor är du varmt välkommen att maila till yasmine.schonstrom@godassistans.se
. Vi ser gärna att du är vaccinerad mot Covid-19.
Vi ser fram emot att höra från dig!
OBS! Ansökningar med videoinspelning kommer att prioriteras.
Ledorden för God Assistans är omtanke, enkelhet, öppenhet och inflytande. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens inom assistansyrket. Vidare betraktas engagemang och glädje som värdefullt, och att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan för verksamheten. Vi strävar efter att uppnå bästa möjliga personliga bemötande, en hög tillgänglighet och snabb service. För närmre information, läs gärna mer på God Assistans hemsida, www.godassistans.se.
Vi har kollektivavtal och erbjuder ett generöst friskvårdsbidrag upp till 4000 kr/år samt kontinuerlig utbildning.
Enligt lagen om registerkontroll och God Assistans policy ska den som arbetar med minderåriga uppvisa ett belastningsregister (utdrag för arbete med barn och funktionsnedsättning). Du beställer utdraget på följande länk: Blanketter - barn med funktionsnedsättning | Polismyndigheten (polisen.se).
Vi kommer också att begära ett personbevis. Du beställer det här, Beställ personbevis | Skatteverket (anställning). Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare God Assistans i Syd AB
(org.nr 559079-3237) Kontakt
Yasmine Schönström yasmine.schonstrom@godassistans.se Jobbnummer
