Personlig assistent sökes till en man i Vällingby
Nordström Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-07-24
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Nu söker vi på Nordström Assistans Dig som har hjärtat på rätt ställe och som vill tillgodose en människas liv med särskilda insatser.Publiceringsdatum2026-07-24Om tjänsten
Vi söker nu en personlig assistent till en rullstolsburen man som bor i Vällingby. Tjänsten är en deltidstjänst på ca. 12 timmar/veckan. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innefatta aktiviteter som att snickra, odla och fixa i familjens trädgård, spela biljard eller tennis, åka och bowla, gå på museum eller att ta en fika tillsammans med vår kund.
Arbetstiderna är förlagda enligt följande:
11.00-17.00 på onsdagar och fredagar, varje vecka.
Om kunden
Denna man är i trettioårsåldern och bor tillsammans med sin familj. Han gillar när det händer saker runt omkring honom, och därför bör du som söker denna tjänst vara både aktiv och påhittig. Är du dessutom idrotts- och tennisintresserad ser vi det som positivt.
Om dig
Denna kund söker dig som gillar att ta ansvar, visar ett stort engagemang och sprider glädje runt dig. Detta bör genomsyra ditt arbete. Du behöver även ha god förståelse för vad arbetet som personlig assistent innebär. Att du är glad, positiv och har ett trevligt bemötande ser vi som en självklarhet. Har du dessutom gröna fingrar är det väldigt positivt.
Som personlig assistent hos oss spelar du en avgörande roll i att skapa en trygg och meningsfull vardag för vår kund. Du kommer att vara en viktig del av deras liv och bidra till deras självständighet och välmående.
Vi tror att du som söker denna tjänst är en person som är lyhörd, flexibel och samarbetsvillig. Det viktigaste är att det finns personkemi mellan dig som sökande och kunden. Detta kan komma till att bli avgörande vid det slutgiltiga urvalet.
Det är krav på att du
Är rökfri,
Har flytande kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift,
Kan uppvisa ett giltigt utdrag ur ditt belastningsregister från Polisen vid en eventuell anställning.
Det är meriterande om du
Har erfarenhet inom personlig assistans,
Är kulturellt intresserad, kreativ och idrottsintresserad,
Behärskar det spanska språket väl i tal och skrift.
Omfattning: Deltid. Antal tjänster: 1. Tillträde: Omgående enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten tillsätts så snart som möjligt. Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Rekryteringsprocessen Din ansökan kommer att läsas av personal inom Nordström Assistans, av kund och dennes anhöriga och/eller samordnare. Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Urval kan ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Tveka därför inte att skicka in din ansökan idag!
Vid eventuell anställning För anställning hos oss på Nordström Assistans behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling samt giltigt personbevis och/eller eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. På grund av att tjänsten kan omfatta ensamarbete, nattarbete och arbetsuppgifter som enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) inte får utföras av minderåriga, måste du ha fyllt 18 år för att få arbeta som personlig assistent hos oss.
Om du ska arbeta med denna kund krävs att du uppvisar utdrag ur belastningsregistret. Från och med den 1 mars 2026 gäller nya bestämmelser som innebär att registerkontrollen omfattar både utdrag ur belastningsregistret och utdrag ur misstankeregistret. Utdraget beställs av via Polismyndighetens e-tjänst. Observera att handläggningstiden kan variera, varför beställning bör göras i god tid. Utdragen kan beställas med BankID via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
och du väljer det som heter för arbete med "Äldre eller personer med funktionsnedsättning".
Vi rekommenderar att du säkerställer att du har aktuella utdrag i enlighet med gällande lagstiftning och de nya regler som träder i kraft den 1 mars 2026.
För dig med anställningsstöd Nordström Assistans är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Nordström Assistans Vi på Nordström Assistans är övertygade att med rätt hjälp och förutsättningar kan man nå mer. Vi vill förändra, förbättra och skapa vägen till en bättre tillvaro. Vi har funnits sedan 1998 och erbjuder idag personlig assistans i hela Sverige och utgår från regionalkontoren i Stockholm, Gotland, Malmö, Jönköping och Gällivare. Vår framgång vilar på våra medarbetare och vi söker dig som vill vara en del av vårt team!
Vi följer kollektivavtal mellan Kommunal/Vårdföretagarna.
Du hittar mer information på https://www.nordstromassistans.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8124527-2115616". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nordström Assistans AB
(org.nr 556550-4007), https://jobb.nordstromassistans.se
Vendevägen 85A (visa karta
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182 91 DANDERYD Arbetsplats
Nordström Assistans Jobbnummer
10011209