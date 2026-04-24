Personlig assistent sökes till en man i Märsta
2026-04-24
Vill du arbeta som personlig assistent och bidra till allas lika rätt till ett bra liv?
I rollen kommer du göra skillnad i människors vardag och tillsammans med oss arbeta efter Humanas vision - Alla har rätt till ett bra liv.
Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och Service till vissa funktionshindrade). I din roll som personlig assistent kommer du huvudsakligen att hjälpa kunden med allt som uppstår i vardagen samt med grundläggande behov. Ditt arbete innebär att värna om kundens självbestämmande och integritet, och bidrar till att vardagen fungerar smidigt. Varje assistans är unikt anpassad utifrån kundens liv och därför kan arbetsuppgifter variera beroende på arbetsplatsen.
Om uppdraget
Vår kund lever ett aktivt liv fyllt med olika aktiviteter och behöver därför en assistent som är positiv och har en god fysik. Arbetet innebär stöd vid förflyttningar, vilket kräver att du är fysiskt stark och trygg i det praktiska arbetet. Kunden värdesätter assistenter som är lugna och stabila i sin yrkesroll.
Då kunden har familjemedlemmar med pälsdjur som de träffar regelbundet, är det viktigt att du inte har några allergier.
Vem är du?
Rollen som personlig assistent ställer höga krav på förmågan att skapa goda relationer. Vi söker därför dig som är lyhörd, engagerad och ansvarstagande. Det är även viktigt att du kan ta egna initiativ och se vad som behöver göras. För att trivas som personlig assistent är det viktigt att det finns bra personkemi mellan dig som assistent och kunden.
För tjänsten krävs det att du:
Vill arbeta hos en man i 32 års åldern boende i Märsta
Har tidigare erfarenhet av arbete som personlig assistent eller inom omsorg.
Har goda kunskaper i det svenska språket (för att kunna läsa och förstå rutiner samt dokumentation).
Har en god fysik och är bekväm med tunga lyft/förflyttningar.
Är simkunnig.
Är rökfri under arbetstid.
Tål pälsdjur.
För tjänsten är det meriterande om du:
Har erfarenhet av eller kunskap om epilepsi (EP).
Delar kundens intresse för en aktiv vardag.
Stor vikt kommer att läggas kring personlig lämplighet.
Arbetstid, tjänstgöringsgrad och lön
Aktuell anställningsform är "timanställning", vilket till en början innebär arbete för att täcka upp vid ordinarie personals frånvaro och semestrar, med goda möjligheter till fortsatt arbete vid behov efter sommaren.
Arbetspassen är i regel förlagda till 24-timmarsperioder (kl. 09.00-09.00), vilket inkluderar väntetid/jour mellan kl. 00.00-06.00. Kortare pass kan förekomma.
Lön: Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde: Snarast/enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos Humana är det viktigt att både du som assistent och kunden känner er trygga i samarbetet. Därför får du som ny assistent en introduktion som är anpassad både till yrkesrollen och till den kund du ska arbeta hos. Du får även tillgång till relevanta utbildningar och möjlighet att utvecklas i din roll - så att du har goda förutsättningar att trivas och känna dig trygg i ditt arbete. Humana har kollektivavtal, försäkringar och friskvårdsförmån.
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Till dig som arbetar inom rekrytering- och bemanningsföretag samt med annonsförsäljning så undanber vi oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig:
Evelina Madheim evelina.madheim@humana.se
Sista dag att ansöka är 2026-05-11
