Personlig Assistent sökes till en man i Hurva
Kooperativet Hand i Hand ekonomisk förening / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Eslöv Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Eslöv
2026-06-30
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eller i hela Sverige
Hej!
Jag heter Mikael och bor tillsammans med min fru på en gård i Hurva, där vi delar vardagen med både hundar och katt. Nu söker jag dig som vill arbeta som timvikarie i min personliga assistans.
Jag lever med en fysisk funktionsnedsättning och använder rullstol. Min assistans finns under dygnets alla timmar, vilket innebär arbetspass på dag, kväll och natt. Under vissa delar av dygnet arbetar två assistenter tillsammans.
Jag är en social person som uppskattar det goda i livet. Jag tycker om musik, matlagning, och fordon. Jag gillar att komma iväg på aktiviteter när orken finns. Eftersom min dagsform varierar blir planerna ibland spontana, så du behöver vara flexibel och trivas med att dagarna inte alltid ser likadana ut.
När jag behöver vila blir tempot lugnare. Då finns det ofta tid för vardagliga sysslor i hemmet, samtidigt som du finns nära till hands och är uppmärksam på mina behov.
Vem söker jag?
Jag söker dig som är trygg i dig själv, har en god livserfarenhet och möter andra människor med lugn, respekt och omtanke.
Du är lyhörd, flexibel och ansvarstagande. Du har lätt för att anpassa dig efter olika situationer och kan både ta initiativ och veta när det är dags att backa. Jag uppskattar också att du har humor och ser människan bakom funktionsnedsättningen. Eftersom jag bor på en gård behöver du trivas med djur.
KvalifikationerKörkort (B) är ett krav.
Du behärskar det svenska språket i tal och skrift.
Du är rökfri under arbetstid.
MeriterandeErfarenhet av personlig assistans eller arbete inom vård och omsorg.
Kunskap eller erfarenhet inom sjukgymnastik alternativt rehabiliterande träning.
Arbetstider
Tjänsten är ett vikariat med arbete på schema. Arbetspassen är förlagda till dag, kväll och natt, och vissa pass innebär dubbelassistans.
Låter det som att vi skulle passa bra tillsammans? Då hoppas jag att du skickar in din ansökan. Berätta gärna lite om dig själv och bifoga gärna en bild - det är alltid trevligt att få ett ansikte på personen bakom ansökan.
Varmt välkommen till oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare kooperativet Hand i Hand ekonomisk förening
Stationsgatan 30 (visa karta
)
302 45 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kooperativet Hand i Hand ekonomisk förening Jobbnummer
9984777