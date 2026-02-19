Personlig assistent sökes till en aktiv flicka
Harmoniassistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Helsingborg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Helsingborg
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Harmoniassistans AB i Helsingborg
, Höganäs
, Landskrona
, Svalöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige
Vi söker nu en engagerad och pålitlig personlig assistent till en härlig flicka som behöver hjälp med tillsyn och stöd i alla sina dagliga behov. Tjänsten gäller arbete i hemmet, på fritidsaktiviteter och i andra vardagliga miljöer där flickan befinner sig.Publiceringsdatum2026-02-19Om tjänsten
Som personlig assistent är du en viktig del av flickans vardag. Ditt uppdrag är att skapa trygghet, kontinuitet och en meningsfull tillvaro tillsammans med henne. Det är av stor vikt att du kan skapa rutiner och struktur i ditt arbete med flickan då hon är aktiv och rörlig. Arbetet innebär även att vara behjälplig med allt från personlig hygien, måltider, kommunikation, förflyttningar och tillsyn, till att följa med på aktiviteter och vara ett stöd i sociala sammanhang.
Vi söker dig som:
Har ett stort hjärta och ett lugnt, tryggt förhållningssätt
Har lätt att förhålla dig till olika dagsformer och att du kan snabbt fånga upp behov
Är ansvarstagande, lyhörd och följer rutiner
Har erfarenhet av att arbeta som personlig assistent för barn med utåtagerande beteende
Har god svenska i tal och skrift
Är rökfri och har god fysisk förmåga
Har körkort (meriterande men inte ett krav)
Arbetstider:
Varierande arbetspass dag, kväll och helg. Det är viktigt att du är flexibel och kan arbeta vid lov och ledigheter.
Placering:
I flickans hem.
Tillträde: omgående
Enligt överenskommelse. Intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vill du vara med och göra skillnad i en annan människas liv - på riktigt? Välkommen med din ansökan!
Skicka CV och personligt brev till: Info@harmoniassistans.se
Vid eventuell anställning kommer vi att begära ett utdrag ur belastningsregistret.
Vi ser fram emot din ansökan! OBS märk din ansökan med "HBG VIK" Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-21
E-post: info@harmoniassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HBG VIK". Arbetsgivare Harmoniassistans AB
(org.nr 556850-5282) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Rydebäck Jobbnummer
9751264