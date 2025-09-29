Personlig assistent sökes till driven och social kille, Köping.
Tjänstebeskrivning & erbjudande
Tjänstebeskrivning:
Vi på Team Aron assistans söker dig Personlig Assistent till en kille som bor i södra Stockholm och jobbar i Köping
Arbetstiden är Måndag till Fredag, mellan 07:30 - 16;30 med reservation för tågförseningar. Detta gäller 2 veckor/månad, ca 11 arbetspass, ca 100 timmar/månad.
Kunden du arbetar hos heter Janne, och han lägger stor vikt vid den personliga lämpligheten hos dig som individ. Därför är det viktigt med ett bra första intryck. Janne är högst delaktig i rekryteringen av sin personal, och kommer ha det slutgiltiga ordet.
Krav och meriterande egenskaper:
• Du ska ha bred förståelse att arbetet är högst situationsbaserat och kunna anpassa dig efter situationen som dagen kräver. Vara lyhörd och noggrann, och ha förmågan att planera.
• Bra energi och god kommunikativ förmåga. Det ska vara roligt att komma till jobbet, och du ska känna att du gör någon annans dag bättre med din närvaro. Kom ihåg att du jobbar med en annan människa, och att ni måste passa för varandra. Han vill gärna trivas med dig också.
• Stor fördel med en tidigare erfarenhet. Arbetet som Personlig Assistent passar inte alla, och då rekryteringen ska ske så fort som möjligt så är det meriterande att du har tidigare erfarenhet inom vården och vet vad det innebär att jobba som personlig assistent. Vanliga moment som toabesök, handräckning, på/avklädning m.m är frekvent förekommande.
• Vara frisk och kry. Du ska klara av ett högt tempo när det behövs och vara stabil vid hjälp av förflyttningar och fysisk påfrestning. Janne har som målbild att träna och kommer använda sin friskvård till promenader och annat.
Känner du att du passar in så tveka inte att skicka ditt personliga brev (med bild) och CV redan idag. Rekrytering sker löpande och gäller så länge annonsen är kvar.
Lön enligt avtal, kollektivavtal Kommunal/Almega Vårdföretagarna.
Deltid ca 75%.
Arbetsplats: Köping.
Start: Omgående.
Företagspresentation
Vi på Team Aron Assistans hjälper våra kunder att få möjlighet att prova på olika idrotter och ser till att assistenter och kunder får komma i kontakt med föreningar och idrottsklubbar som skulle kunna vara av intresse. Genom vårt nätverk inom idrotten och via samarbeten med föreningar och idrottsklubbar kan vi uppfylla våra kunders önskan att gå på exempelvis fotbollsmatcher eller andra idrottsrelaterade evenemang. Finns önskan att efter matchen hälsa på laget eller sin favoritstjärna finns det goda chanser att vi kan ordna även detta.
Team Aron Assistans - assistansbolaget för dig som vill vara aktiv och älskar idrott
