Personlig assistent sökes till brukare
Surahammars kommun, Personlig assistans / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Surahammar
Surahammars kommun är en kommun i förändring. Här har vi närhet till både landsbygd och storstad. Här finns drivkraften att växa, förändras och utvecklas. Det är därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du en del av en prestigelös kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande och alltid meningsfullt. Välkommen hit!
Vård och omsorg i Surahammars kommun omfattar omsorgen av våra äldre och funktionshindrade. Att arbeta med vård och omsorg är ett stimulerande och utvecklande arbete där du får göra skillnad i människors vardag. Vi ger bästa möjliga möte med varje kund genom ett professionellt bemötande och ett gott värdskap.
Hos oss får du bidra med din arbetsglädje och ditt engagemang för att skapa delaktighet och god kvalitet i våra verksamheter.Publiceringsdatum2025-08-07Arbetsuppgifter
Vi söker två engagerade och ansvarsfulla personliga assistenter för arbete i enskilt hem i Surahammars tätort. Tjänsten avser en kvinnlig brukare med omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov.
Arbetsuppgifterna innefattar personlig omvårdnad, byte av stomipåse, sårvård, assistans vid förflyttningar samt stöd vid dagliga hushållssysslor såsom städning, matlagning och tvätt. Då brukaren värdesätter en ren och välordnad hemmiljö, är det viktigt att du som assistent har ett stort fokus på ordning och hygien.
Du förväntas kunna dokumentera viktiga händelser och följa basala hygienrutiner. Vidare ingår deltagande i personalmöten och utbildningar.
Observera: Brukaren röker och rökning inomhus förekommer.
Arbetstiderna är schemalagda och inkluderar dag-, kvälls- samt helgtjänstgöring varannan helg.Kvalifikationer
Utbildning från vård och omsorgscollege eller annan lämplig utbildning för uppdraget krävs.
Erfarenhet från arbete med personer som ha funktionsnedsättning är meriterande.
I vårt arbete är förhållningssätt och bemötande viktiga grundstenar och du har en positiv grundsyn, är ansvarstagande och kan utföra arbetet självständigt.
Vi vill att du har en god förmåga att uttrycka dig i svenska, både i tal och skrift, då det är viktigt med dokumentation i det dagliga arbetet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ett professionellt bemötande.
