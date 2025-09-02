Personlig assistent sökes till barnkund i Uppsala
2025-09-02
Beskrivning av tjänsten
Du kommer jobba med mig, en 7-årig flicka, som tycker om musik, dans, film, bus, springa runt i min gåstol, men också promenader med min rullstol i naturen. Jag behöver alltid ha en vuxen nära, som tolkar och stöttar, lyssnar och initierar, men även övervakar för att säkra min trygghet. På dagarna går jag i skolan tillsammans med min assistent.
Jag är infektionskänslig så i perioder kan vi behöva vistas hemma i stället för i skola. Jag behöver hjälp vid toalettbesök, dusch, av- och påklädning, förflyttning, sondmatning, inhalationer och intag av läkemedel samt initiativ till lek och samspel.
Mitt hjälpbehov innebär sannolikt tunga lyft för din del, du behöver därför ha god fysik. Jag har också en omfattande slemproblematik så det gäller att du är på din vakt och har lugn till att bemästra stressiga situationer som kan uppstå i samband med detta. Jag har en egen kommunikationsstil. Du behöver vara kreativ, lyhörd och uppmärksam på såväl mina små signaler som mitt kroppsspråk.
Det är också viktigt att du kan det svenska språket då jag, förutom avsaknad av eget tal, har både en svår intellektuell funktionsnedsättning samt nedsatt syn och hörsel. Jag ser gärna att du kan använda dig av alternativ kommunikation såsom teckenspråk eller bildstöd (TAKK).
Det är viktigt för mig att mina assistenter är glada, har fantasi och tar egna initiativ så att jag får en rolig och meningsfull vardag med personer som jag kan förlita mig på.
Vem är du som söker?
Vi söker dig som är en samvetsgrann och trygg person, mån om att skapa förutsättningar för en meningsfull vardag till ett barn med stora utmaningar. Är du dessutom påhittig och har ett intresse och nyfikenhet för att hitta vägar till kommunikation för icke talande passar du sannolikt in på den vi söker.
Kund är infektionskänslig. Därför söker vi dig som är ansvarsfull och har förståelse för den varsamhet som behövs för att vara en trygg personlig assistent. Exempel på detta skulle kunna vara att någon i din familj är sjuk och du informerar verksamhetschef, anhörig och övriga personliga assistenter om läget samt avvaktar ett dygn innan du arbetar ett pass. Att du undviker att ta er till större folksamlingar, som tex lekhuset på gallerian eller att åka buss om man inte måste, detta p.g.a. högre infektionsrisk på dessa platser.
Det är viktigt att du är lyhörd för att kunna följa, uppfatta och tolka barnets behov och signaler. Tidigare erfarenheter av barn med flerfunktionsnedsättning och omvårdnadsarbete är meriterande. Särskilt meriterande är kunskap och erfarenhet av sondmatning, administrering av läkemedel och inhalationer samt slemmobilisering.
Du kan redan, och har nyfikenhet av att vilja lära dig mer av alternativ kommunikation såsom teckenspråk och bildstöd.
Det är viktigt för mig att du har en god samarbetsförmåga och är tydlig i din kommunikationsöverföring så att du kan förmedla min dag och mina behov till nästa person så att gruppen fungerar ihop.
Vi ser gärna kvinnliga sökande.
Du kommer arbeta nära barnets förälder men till stor del på egen hand när förälder själv arbetar, vilket ställer höga krav på självständighet.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig ett varierande och betydelsefullt arbete, där du som medarbetare uppmuntras att fatta egna kloka beslut. Vi har ett stort utbud av digitala utbildningar och andra verktyg för att du ska kunna utvecklas i din yrkesroll. Självklart har vi även friskvårdsbidrag.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper Har erfarenhet av barn
Sondmatshantering
Läkemedelshantering, inhalationer
Har erfarenhet av TAKK
Är lyhörd, ansvarsfull, trygg och lugn
Har god fysik
Svenska- goda kunskaper i tal och skrift
Har erfarenhet av vård och omsorg
Kan arbeta flexibla arbetstider dag, kväll, helg
Om Frösunda Personlig assistans
Frösunda är en av landets ledande assistansanordnare med över 25 års erfarenhet. Det gör oss till ett tryggt företag för dig som medarbetare och för våra kunder och närstående. Vi är en ansvarsfull arbetsgivare som tar helhetsansvar för assistansen dygnet runt. Tack vare lokala kontor över hela Sverige i kombination med centrala stödfunktioner finns vi alltid här för dig och dina kunder. Som medarbetare hos oss får du ett varierande arbete och möjlighet att utvecklas. Här gör du skillnad - varje dag.
Övrig information Anställningsform: Timanställning
Omfattning: Vid behov
Arbetstid: Kvällar/ helger
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vid frågor om tjänsten, är du varmt välkommen att kontakta:martina.malmstrom@frosunda.se
Ersättning
