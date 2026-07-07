Personlig assistent sökes till barnkund i Rotebro
Amandas Omsorg AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Sollentuna Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Sollentuna
2026-07-07
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Om jobbet
Bli en del av vårt team på Amandas Omsorg!
Amandas Omsorg är ett assistansbolag som arbetar nära både kunder och assistenter, med ett stort engagemang för våra kunders välmående. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare som erbjuder helhetsansvar för assistansen, dygnet runt. Vårt kontor är beläget på Östermalmstorg i Stockholm, och nu söker vi en ny kollega till vårt team
Vi söker assistenter som vill arbeta som som personlig assistent på fast schema men även vara behjälplig vid sjukfrånvaro.
Känner du att personlig assistans är intressant och tror att arbetet passar dig så gör en ansökan!
Om jobbet:
Vi söker dig som vill arbeta som personlig assistent i den norra delen av Stockholm med bra förbindelser med buss.
Du kommer att jobba aktivt utifrån kundens behov och rutiner.
Kunden är en pojke som bor tillsammans med sin familj i Rotebro. Han har CVK och stomi, har ett stort medicinskt behov där man måste kunna följa rutiner och vara noggrann. Familjen kommer från Pakistan och talar främst engelska men förstår lite svenska. Assistenten vi söker bör kunna kommunicera på engelska främst även om det är bra att kunna prata svenska med pojken. På dagtid får man följa med pojken till skolan som ligger nära hemmet.
Det finns arbetspass dagtid, kvällstid och helger.
Du kommer att få introduktion hos kunden för att säkerställa trygghet och samspel mellan varandra. Publiceringsdatum2026-07-07Erfarenheter
Vi ser gärna att du som söker har erfarenhet av arbetat inom vård och omsorg eller personlig assistans men inget krav.
Du bör vara rökfri samt behärska att tala det engelska språket i både tal o skrift.
Då det är kunden som väljer sin assistent så kommer vi att lägga stor vikt kring er kemi och din personlighet.
Vi erbjuder även friskvårdsbidrag till alla våra tillsvidare anställda.
Vi är måna om att du som medarbetare ska trivas hos oss
Intervjuer sker fortlöpande och vi behöver någon som kan komma in och jobba snabbt.
Välkommen in med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06
E-post: info@amandasomsorg.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Rotebro". Arbetsgivare Amandas Omsorg AB
(org.nr 559056-9637), http://www.amandasomsorg.se Arbetsplats
Amandas Omsorg Jobbnummer
9995698