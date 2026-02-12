Personlig assistent sökes till barnkund
Assistans På Gotland AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb
Tycker du om att jobba med barn och brinner för att hjälpa andra? Då är du kanske rätt person för oss!
Vi söker ytterligare en assistent till en 12-årig pojke, bosatt 3 mil söder om Visby tillsammans med sin familj.
Pojken är glad och aktiv, gillar att bada, åka till lekplatsen, Ipad, promenader och vi söker därför en likasinnad assistent som dessutom är ansvarstagande och flexibel.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av assistentyrket och har du dessutom erfarenhet av Epilepsi och TAKK så är det ett plus.
Det viktigaste är dock din personlighet och att du har barnasinnet kvar!
Dina främsta arbetsuppgifter är att ge hjälp och stöd åt pojken i hans vardag samt uppmuntra och stärka i det mesta så som, aktivering, mat, hygien och kommunikation.
Då arbetsplatsen är otillgänglig med kollektiva färdmedel, är ett krav för tjänsten att du har körkort och tillgång till egen bil.
På vardagar hämtar och lämnar du på skolan i Visby.
Passen är förlagda till kvällar och helg.
Och även dagtid kan förekomma på lovdagar.
Välkommen med din ansökan!
Företagsinformation
Assistans på Gotland AB
Vi är ett litet gotländsk företag som tillhör Humana Assistans, vårt kontor hittar du i Visby på Herkulesvägen. På vårt mysiga kontor hittar du 6 anställda, 4 som tillhör Assistans på Gotland och 2 som tillhör Humana Assistans.
För oss är assistenterna vår största resurs och enormt betydelsefulla. Har du ett stort hjärta, praktiskt handlag och lust att göra skillnad för en medmänniska? Är du bra på att läsa av vad andra behöver och kan "verka utan att synas"? Då kan det vara dig vi vill anställa!
