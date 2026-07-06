Personlig assistent sökes till barnkund
Inre Kraft I Norr AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Härnösand Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Härnösand
2026-07-06
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På Rehabassistans arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
OM TJÄNSTEN
Vi på Rehabassistans söker dig som vill arbeta som personlig assistent hos vår barnkund i Härnösand. Vi erbjuder nu 4 st tillsvidareanställningar på 50-75%.
Arbetstiderna är följande:
Kl. 13.00-08.00 (väntetid 7 timmar) vardagar
Kl. 08.00-08.00 (väntetid 7 timmar) helger/lov
Tillträde sker enligt överenskommelse där vi gärna ser att du kan påbörja introduktion omgående.
OM KUNDEN
Kunden är en livlig kille i 7-årsåldern med stort intresse av friluftsliv bl a åka skoter- vintertid, cykla- sommartid, leka, bada på badhus. Vår kund behöver din hjälp som assistent i sin vardag då killen har spastisk diplegisk cerebral pares, autism och medelsvår intellektuell funktionsnedsättning.
Arbetsuppgifterna inkluderar:
Tunga förflyttningar/lyft, hygien, på-avklädning
Leka
Kunden använder sig av duschstol, el-rullstol, manuell rullstol
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Vi ser gärna att du är lekfull, idérik - påhittig med lekar, bus, lyhörd och engagerad. Stor vikt läggs på personlig lämplighet.
Om du känner att detta stämmer in på dig, kan du vara den vi söker!
KRAV
Mycket goda kunskaper i svenska språket
Körkort + egen bil
Rökfri
Tåla klor och kunna simma
Klara av tunga lyft
MERITER
Gilla friluftsliv
Erfarenhet av bildstöd
Sysselsättningsgrad: 4 st 50-75%
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Rehabassistans, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan.
För anställning hos oss på Rehabassistans behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och/eller lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du ska arbeta med barn och unga under 18 år krävs att du uppvisar utdrag ur belastningsregistret. Från och med den 1 mars 2026 gäller nya bestämmelser som innebär att registerkontrollen omfattar både utdrag ur belastningsregistret och utdrag ur misstankeregistret. Utdraget beställs av via Polismyndighetens e-tjänst. Observera att handläggningstiden kan variera, varför beställning bör göras i god tid.
Utdragen kan beställas med BankID via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Vi rekommenderar att du säkerställer att du har aktuella utdrag i enlighet med gällande lagstiftning och de nya regler som träder i kraft den 1 mars 2026. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7589192-2086526". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Inre Kraft i Norr AB
(org.nr 556666-8611), https://rehabassistans.teamtailor.com
Brunnshusgatan 19 (visa karta
)
871 32 HÄRNÖSAND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Rehabassistans Jobbnummer
9993102