Personlig assistent sökes till barn i Jönköping
Saand Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Jönköping Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Jönköping
2026-07-24
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saand Assistans AB i Jönköping
, Ulricehamn
, Boxholm
, Mjölby
, Alingsås
eller i hela Sverige
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du får möjlighet att göra verklig skillnad i ett barns vardag?
Vi söker nu personliga assistenter till ett barn bosatt i Jönköpingsområdet. Tjänsterna gäller både en deltidsanställning samt timvikariat vid behov.
Om arbetet
Som personlig assistent arbetar du nära barnet i vardagen och stöttar i aktiviteter, rutiner och personlig omvårdnad. Du blir en viktig del av barnets dagliga liv och bidrar till att skapa en trygg, positiv och utvecklande vardag.
Arbetet sker i nära samarbete med familjen och övriga assistenter i teamet.
Arbetsuppgifter kan bland annat vara
Stöd i vardagliga rutiner
Delta i lek och aktiviteter
Personlig omvårdnad
Vara ett tryggt och stabilt stöd i vardagen
Arbetstider
Arbetspassen är förlagda dag, kväll samt helg.
Vi söker dig som
Är trygg, ansvarsfull och lyhörd
Tycker om att arbeta nära människor
Har ett positivt förhållningssätt och gärna ett lekfullt sinne
Har erfarenhet av arbete inom vård, omsorg eller liknande (meriterande men inget krav)
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Publiceringsdatum2026-07-24Övrig information
Du behöver vara minst 18 år för att arbeta som personlig assistent.
Vid arbete med barn krävs utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas. Så ansöker du
Skicka din ansökan och bifoga ditt CV till:felicia@saandassistans.se
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på SAAND Assistans är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Utifrån lagstiftning krävs att vi som arbetsgivare begär ett registerutdrag från alla anställda som ska arbeta som personlig assistent åt ett barn under 18 år. För att trygga våra uppdragsgivare på SAAND Assistans inhämtar vi utdrag ifrån belastningsregister på samtliga vi anställer. Därav behöver du uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister inför en eventuell anställning.
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Utdrag ur belastningsregister kommer att frågas vid intervju. Registerutdraget kan du beställa digitalt via denna länk HVB-hem, e-tjänst | Polismyndigheten Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23
E-post: felicia@saandassistans.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Saand Assistans AB
(org.nr 556995-4877) Jobbnummer
10010618