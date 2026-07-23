personlig assistent sökes till Älta/Nacka
Särnmark Assistans Aktiebolag / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-07-23
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Särnmark är ett av Sveriges äldsta företag inom personlig assistans och grundades av nuvarande ägare i början av 1990-talet. Vi arbetar med utgångspunkt i en tydlig och uttalad värdegrund och vår främsta drivkraft är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans utifrån varje persons unika behov. Särnmark har idag över 3500 medarbetare och våra kunder och medarbetare finns över hela Sverige. Särnmarks huvudkontor ligger i Sundbyberg men vi har även kontor i andra delar i Sverige.
Personlig assistent sökes – gör verklig skillnad i någons vardag
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du verkligen gör skillnad? Vi söker nu en kvinnlig personlig assistent till en 69‐årig kvinna med multipel skleros (MS) som bor i Älta.
Som personlig assistent blir du ett nära och viktigt stöd i hennes vardag och bidrar till trygghet, struktur och ökad livskvalitet.
Om rollen
Arbetet innebär ett varierat stöd i både personliga och praktiska moment i vardagen. Du arbetar i kundens hemmiljö och blir en betydelsefull del av hennes dagliga liv.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Personlig omvårdnad och hygien
Förflyttningar (med hjälp av rätt teknik)
Stöd vid sjukgymnastik
Hushållssysslor och att hålla hemmet i ordning
Viss hjälp med dator och mobil
Att bidra till en trygg och trivsam vardag
Vi söker dig som
Är kvinna (utifrån brukarens önskemål)
Har erfarenhet av förflyttningsteknik
Är trygg med personlig omvårdnad
Är noggrann, metodisk och ser vad som behöver göras
Trivs med hushållsarbete
Är rökfri
Har ett vänligt och respektfullt bemötande
Är ansvarstagande och pålitlig
Har körkort (meriterande)
Har viss datavana
Arbetstider
Dag, kväll och natt
Nattpassen är sovande jour
Vi erbjuder
Introduktion och utbildning med start snarast
Lön enligt kollektivavtal
Timanställning
Semesterersättning
OB‐ersättningPubliceringsdatum2026-07-23Övrig information
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi söker dig som är trygg, lyhörd och där personkemin stämmer väl.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige för att kunna få anställning i Särnmark. Om du söker arbete som personlig assistent hos en vuxen kund behöver du uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret. Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/
Om du söker arbete som personlig assistent hos ett barn som är under 18 år behöver du också kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du får börja arbeta. Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Särnmark Assistans Aktiebolag
(org.nr 556506-3772), https://www.sarnmark.se/
172 66 SOLNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Särnmark Assistans AB Jobbnummer
10009857