Personlig assistent sökes till äldre man i Sollefteå
Frösunda Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Sollefteå Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Sollefteå
2025-10-15
Beskrivning av tjänsten som personlig assistent
Som min personliga assistent är du ett stöd och hjälper mig att skapa en lugn och trygg tillvaro. Jag söker dig som är ansvarsfull och som har en stor portion humor. Jag som person är driven och gillar när det händer saker runtomkring mig. För mig är det viktigt att få njuta av de små sakerna i livet, så som en vällagad måltid eller ta en tur till skogen då detta är ett av mina största intressen.
Det viktiga är inte att du som assistent inte har exakt samma intressen som mig, men att det finns en personkemi mellan oss och jag ser gärna att du har både lite livs- och arbetserfarenhet.
Arbetsuppgifter I arbetet som personlig assistent ingår personlig omvårdnad, förflyttningar, matlagning och diverse andra hushållssysslor samt att följa med på olika aktiviteter. Jag har tillgång till egen bil och ser gärna att vi använder den flitigt för att ta oss iväg på olika utflykter tillsammans. Assistenten kör bilen och därför är det ett krav att du som söker detta jobb har körkort.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig ett varierande och betydelsefullt arbete, där du som medarbetare uppmuntras att fatta egna kloka beslut. Vi har ett stort utbud av digitala utbildningar och andra verktyg för att du ska kunna utvecklas i din yrkesroll. Självklart har vi även friskvårdsbidrag.
Vi ser gärna att du:
Körkort och tillgång till egen bil då arbetsplatsen ej kan nås via kollektivtrafik.
Talar och och skriver det svenska språket obehindrat.
Inte är allergisk eller rädd för djur
Erfarenhet inom vård och omsorg, detta är inget krav men ett plus.
Om Frösunda Personlig assistansFrösunda är en av landets ledande assistansanordnare med över 25 års erfarenhet. Det gör oss till ett tryggt företag för dig som medarbetare och för våra kunder och närstående. Vi är en ansvarsfull arbetsgivare som tar helhetsansvar för assistansen dygnet runt. Tack vare lokala kontor över hela Sverige i kombination med centrala stödfunktioner finns vi alltid här för dig och dina kunder. Som medarbetare hos oss får du ett varierande arbete och möjlighet att utvecklas. Här gör du skillnad - varje dag.
Övrig information Anställningsform: Visstidsanställning och behovsanställning
Omfattning: 60-90% samt timanställning
Arbetstid: Dag, natt och helg.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vid frågor om tjänsten, är du varmt välkommen att kontakta: pernilla.wikner@frosunda.se
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
