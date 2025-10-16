Personlig assistent sökes till äldre man i centrala Linköping.
2025-10-16
Vi på Inspirera Assistans tror att närhet till våra kunder och medarbetare ger både trygghet och hög kvalité på den service vi erbjuder. Inspirera Assistans vill skapa ett värde och bidra med livskvalite till alla våra kunder.
Vårt mål är att bistå människor med funktionsnedsättning med den bästa möjliga och tryggaste personliga assistans som är utformat efter kundens önskningar och behov.
Vår verksamhet genomsyras av fem värdeord: engagemang, kompetens, respekt, omsorg och trygghet, vars initialer bildar ordet EKROT, ett ord som återfinns i allt vi gör.
Vi söker extra personal till en äldre man i centrala Linköping.
Arbetserfarenhet av personlig assistans eller annat jobb inom vård och omsorg är meriterande.
Kunden har afasi efter en stroke.
Använder rullstol (eloflex) utomhus.
Som person behöver du vara stark både fysiskt och psykiskt. Att kunna hålla låg profil under arbetstid är viktigt.
Arbetstid förlagd dag, kväll samt helger
dag: 08:30-15:30 kväll: 17:45-21:30 samt helg 09,00-15,00 & 18,00-21,45Publiceringsdatum2025-10-16Övrig information
• Du behöver ha bank id/mobilt bank id för att kunna se schema och signera tidrapport.
• Du kan kommunicera muntligt och skriftligt på svenska då arbetet innebär kundkontakt och i viss mån dokumentation.
• Minst 18 år fyllda
• du får gärna vara lite äldre kvinnlig sökande
• Urval sker löpande så ansök i god tid!
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 556926-4277), https://inspireraassistans.se/
