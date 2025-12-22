Personlig assistent sökes till äldre man i Aplared
Primacura AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Mark Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Mark
2025-12-22
, Härnösand
, Timrå
, Sundsvall
, Kramfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Primacura AB i Mark
, Stockholm
, Katrineholm
, Grums
, Falköping
eller i hela Sverige
Personlig assistent sökes till kund i Aplared - ett arbete med hjärta och omtanke
Till vår kund i Aplared söker vi nu en ansvarsfull, lugn och trygg personlig assistent som vill arbeta med hjärtat för att hjälpa en annan medmänniska i vardagen.
Det här är ett uppdrag för dig som uppskattar ett nära samarbete, värdesätter kontinuitet och vill göra verklig skillnad - varje dag.
Om kunden och uppdraget
Kunden lever med MS och bor i en villa tillsammans med sin fru. Som personlig assistent är du ett viktigt stöd i vardagen och bidrar till trygghet, struktur och livskvalitet i kundens hem.
Arbetsuppgifterna kan innefatta:
Omvårdnad och stöd i vardagliga moment
Förflyttningar och lyft
Att vara ett lugnt och stabilt stöd i både aktivitet och vila
Arbetet sker i kundens hemmiljö, vilket ställer krav på respekt, lyhördhet och ett professionellt bemötande.
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
Är lugn, trygg och ansvarsfull
Har vana av omvårdnad och lyft
Har god fysik, då arbetet periodvis kan vara fysiskt krävande
Är pålitlig och tycker om att arbeta nära en annan människa
Det spelar ingen roll om du är man eller kvinna - det viktigaste är att personkemin stämmer och att du har rätt inställning.Publiceringsdatum2025-12-22Kvalifikationer
B-körkort är ett måste, då det annars är omöjligt att ta sig till kundens hem.Om tjänsten
Tjänstgöringsgrad: ca 45 %
Arbetstiderna är förlagda måndag-söndag enligt schema
kl. 07.00-15.00
kl. 15.00-23.00
Vi erbjuder dig
Ett nära och meningsfullt arbete där du verkligen gör skillnad
En trygg arbetsgivare med kollektivavtal
Vi är anslutna till Vårdföretagarna och Almega
Introduktion och bredvidgång tills du känner dig trygg i rollen
Stöd från närvarande arbetsledningSå ansöker du
Låter detta som ett uppdrag för dig? Tveka då inte att skicka in din ansökan redan idag!
Ansökan ska innehålla:
Uppdaterat CV
Personligt brev där du berättar lite om dig själv, din livssituation och annat som kan vara till fördel vid matchning mot uppdraget
Urval och intervjuer sker löpande, och tjänsten kan komma att tillsättas innan annonstiden löper ut.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Så här ansöker du
Mejla till: malin@primacura.se
och märk mejlet med "Aplared - Personlig assistent"
Din ansökan ska innehålla:
Ett uppdaterat CV
Ett personligt brev där du berättar lite om dig själv och din livssituation som kan vara av vikt i rekryteringen, kanske har du något gemensamt intresse med kunden?
Om Primacura
Primacura Personlig Assistans är ett etablerat assistansbolag med verksamhet inom LSS, personlig assistans och daglig verksamhet. Vi grundades 2007 och har vårt kontor i Borås.
Vår verksamhet bygger på närhet, trygghet och personlig service - vi arbetar för att skapa en tillitsfull och inkluderande miljö för våra kunder och anställda. De flesta av våra kunder finns i Sjuhärad, Västra Götaland och Halland.
Mer information om oss hittar du på vår hemsida: www.primacura.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-21
E-post: malin@primacura.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Aplared - Personlig assistent". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Primacura AB
(org.nr 556742-5789), http://www.primacura.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Primacura Kontakt
Uppdragschef
Malin Andersson malin@primacura.se Jobbnummer
9660402