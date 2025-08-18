Personlig assistent sökes till äldre man
2025-08-18
Vill du göra skillnad - på riktigt?
Vi söker dig som är trygg, ansvarsfull och har hjärtat på rätt plats - och som vill vara med och skapa trygghet och glädje i en annan människas vardag.
Till en av våra kunder som är bosatt i en mindre ort mellan Borås och Ulicehamn söker vi nu en ny medarbetare. Vi ser gärna att du vill arbeta långsiktigt och bygga en relation som håller över tid. Du kommer att bli en viktig del i livet för en härlig äldre man som, tack vare ditt stöd, kan leva ett självständigt och meningsfullt liv. Han är fullt kommunikativ och uttrycker själv vad han behöver hjälp med.
Om uppdraget
Du ingår i ett positivt och stöttande team, men arbetar ensam under passen. Arbetstiden är 09:00-19:30 mån-sön. Tjänsten är ca 85%, rullande 4veckors schema där man jobbar varannan helg. Dina arbetsuppgifter varierar mellan hushållssysslor, personlig hygien och att stötta i vardagen.
Kunden är social och glad, han uppskattar både skratt och prat, likväl som lugna stunder när det är dags för vila.
Då trygghet och kommunikation är avgörande är det ett krav att du talar och förstår svenska obehindrat och kan ta instruktioner utan risk för missförstånd.
Vi lägger stor vikt vid personkemi och kundens önskemål vid rekrytering.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av personlig assistans eller liknande yrken
Är lugn, stabil och ansvarsfull, med förmåga att ta initiativ när det behövs
Är lyhörd och kan läsa av situationer
Talar och förstår svenska obehindrat
Har hög arbetsmoral och vill bygga en långsiktig relation med kunden
Eftersom arbetsgruppen idag består mestadels av kvinnor ser vi gärna fler manliga kollegor, gärna i åldern 30-50 år, för att skapa balans i teamet.
Vi erbjuder:
Ett stöttande team och en trygg arbetsgivare
Trygg introduktion med bredvidgång
Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag
Kollektivavtal via Vårdföretagarna och Almega
Start: Omgående
Arbetstid: måndag-söndag 09:00-19:30
Plats: Ulricehamn
Så här ansöker du
Mejla till: nejner@primacura.se
och märk mejlet med "Ulricehamn"
Din ansökan ska innehålla:
Ett uppdaterat CV
Ett personligt brev där du berättar om dig själv och din livssituation - och gärna om gemensamma intressen du delar med kunden.
Intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan redan idag!
Om Primacura
Primacura Personlig Assistans är ett etablerat assistansbolag med verksamhet inom LSS, personlig assistans och daglig verksamhet. Vi grundades 2007 och har vårt kontor i Borås.
Vår verksamhet bygger på närhet, trygghet och personlig service - vi arbetar för att skapa en tillitsfull och inkluderande miljö för våra kunder och anställda. De flesta av våra kunder finns i Sjuhärad, Västra Götaland och Halland.
Mer information om oss hittar du på vår hemsida: www.primacura.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-17
E-post: nejner@primacura.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Primacura AB
(org.nr 556742-5789) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Primacura - Ulricehamn Kontakt
Uppdragschef
Helena Nejner nejner@primacura.se 0707332829 Jobbnummer
9462441