Personlig Assistent sökes till aktiv ung kvinna på Södermalm, 75%
God Assistans i Mitt AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-01-05
.
Hejsan!
Jag söker nu en kvinnlig personlig assistent som kan hjälpa mig i min vardag.
Jag är en 30 åring tjej som gillar att hitta på saker för förgyller min dag.
Jag behöver hjälp med det mesta praktiska i min vardag och jag kommunicerar med stödtecken och dator med talsyntes.
Är en aktiv person som gillar att träna, simma och hänga med kompisar.
Du behöver tala och förstå svenska utan problem. En god fysik är ett måste i arbetet hos mig.
Meriterande är erfarenhet av assistans i någon form och körkort, men självklart är dina personliga egenskaper viktigast!
Vi ser helst att:
Du är en glad och öppen person som brinner för att jobba med människor.
Du behöver kunna prata och förstå god svenska, vara lyhörd och mån om andra.
Ibland reser jag iväg till min mamma som har katt. Därför kan du inte vara allergist mot päls.
Tjänsten: ca 75%
Arbetstider: Arbetstiderna är varierade mellan dag och kväll/natt (sovande jour).
Du behöver ha möjlighet att jobba båda dagtid och nattetid för att kunna jobba hos mig.
Tillträde: omgående
Jag ser fram emot din ansökan!
Ledorden för God Assistans är omtanke, enkelhet, öppenhet och inflytande. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens inom assistansyrket. Vidare betraktas engagemang och glädje som värdefullt, och att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan för verksamheten. Vi strävar efter att uppnå bästa möjliga personliga bemötande, en hög tillgänglighet och snabb service. För närmre information, läs gärna mer på God Assistans hemsida, www.godassistans.se.
Vi har kollektivavtal och erbjuder ett generöst friskvårdsbidrag upp till 4000 kr/år samt kontinuerlig utbildning.
I samband med intervjun kommer du att bli ombedd styrka din rätt att arbeta i Sverige genom att uppvisa svenskt pass/personbevis, uppehållskort (EU) eller uppehålls- och arbetstillstånd/LMA-kort (utanför EU).
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2026-02-04
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare God Assistans i Mitt AB
(org.nr 556883-2538) Arbetsplats
God Assistans i Sverige AB Jobbnummer
9669857