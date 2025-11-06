Personlig assistent sökes till aktiv kund i Linköping
Saand Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Linköping Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Linköping
2025-11-06
Vi söker nu två personliga assistenter som vill arbeta varannan helg med start 1 november.
Om uppdraget
Uppdragsgivaren är en aktiv 48-åring som bor ensam i lägenhet i Linköping. Han är rullstolsburen och använder manuell rullstol, men kan rulla själv. Han behöver främst hjälp med att skapa och hålla struktur i vardagen samt praktiskt stöd i det dagliga livet. Uppdragsgivaren för sin egen talan och har en önskan om att fortsätta leva ett aktivt liv.
Arbetstid
Lördag-söndag, kl. 07.30-15.30
Arbetet innebär varannan helgPubliceringsdatum2025-11-06Kvalifikationer
Du behärskar det svenska språket väl
Du är lyhörd, ansvarstagande och har lätt för att samarbeta
Vi erbjuder
Ett meningsfullt och varierande arbete där du får möjlighet att göra skillnad i en annan människas vardag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Saand Assistans AB
(org.nr 556995-4877) Kontakt
Uppdragschef/Rekryterare
Hassan Al-Nuaimi hassan.al-nuaimi@saand.se 0706220738 Jobbnummer
9592449