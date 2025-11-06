Personlig assistent sökes till aktiv kund i Linköping

Saand Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Linköping
2025-11-06


Vi söker nu två personliga assistenter som vill arbeta varannan helg med start 1 november.
Om uppdraget

Uppdragsgivaren är en aktiv 48-åring som bor ensam i lägenhet i Linköping. Han är rullstolsburen och använder manuell rullstol, men kan rulla själv. Han behöver främst hjälp med att skapa och hålla struktur i vardagen samt praktiskt stöd i det dagliga livet. Uppdragsgivaren för sin egen talan och har en önskan om att fortsätta leva ett aktivt liv.
Arbetstid

Lördag-söndag, kl. 07.30-15.30

Arbetet innebär varannan helg

Publiceringsdatum
2025-11-06

Kvalifikationer
Du behärskar det svenska språket väl

Du är lyhörd, ansvarstagande och har lätt för att samarbeta

Vi erbjuder

Ett meningsfullt och varierande arbete där du får möjlighet att göra skillnad i en annan människas vardag.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-06
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Saand Assistans AB (org.nr 556995-4877)

Kontakt
Uppdragschef/Rekryterare
Hassan Al-Nuaimi
hassan.al-nuaimi@saand.se
0706220738

Jobbnummer
9592449

