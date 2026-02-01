Personlig assistent sökes till aktiv kille
Vill du ha ett givande jobb med fokus på lek och stöd?
Vi söker nu en engagerad och lyhörd personlig assistent till en glad kille som behöver stöd i sin vardag.
Tjänsten är ett vikariat på ca 30 %, vilket passar utmärkt för dig som exempelvis studerar.Publiceringsdatum2026-02-01Om tjänsten
Du kommer att arbeta med en pojke som har Downs syndrom och som använder tecken som stöd (TAKK) i sin kommunikation.
Rollen handlar om att finnas till hands som ett stöd i vardagens alla delar, men också att vara en trygg kompis som hänger med på roliga aktiviteter och lek.
Arbetstider: Arbetet är förlagt till kvällar, helger och skollov.
Eftersom hämtning och lämning i Visby ingår i tjänsten är det ett krav att du har B-körkort och tillgång till egen bil.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är ansvarsfull, har tålamod och ett stort hjärta för barn.
Eftersom rollen innebär att du blir en del av en familjs vardag lägger vi stor vikt vid din personlighet.
Krav för tjänsten:
Helt rökfri.
Tål klor och hästar (viktigt då aktiviteter sker i dessa miljöer).
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Meriterande:
Kunskap om TAKK (Tecken som stöd).
Erfarenhet av epilepsi.
Tidigare arbete med barn eller inom personlig assistans.
Vi erbjuder
En trygg arbetsplats med kollektivavtal.
Betald introduktion och möjlighet till fortbildning.
Friskvårdsbidrag.
Övrigt: Tillträde sker omgående. För anställning krävs ett godkänt utdrag ur polisens belastningsregister.
Företagsinformation
Assistans På Gotland AB
Vi är ett litet gotländsk företag som tillhör Humana Assistans, vårt kontor hittar du i Visby på Herkulesvägen .
För oss är assistenterna vår största resurs och enormt betydelsefulla. Har du ett stort hjärta, praktiskt handlag och lust att göra skillnad för en medmänniska? Är du bra på att läsa av vad andra behöver och kan "verka utan att synas"? Då kan det vara dig vi vill anställa! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-16
