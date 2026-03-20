Personlig assistent sökes till 8 åring i Vallentuna!
Kavon Care AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Vallentuna Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Vallentuna
2026-03-20
, Täby
, Upplands Väsby
, Sollentuna
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kavon Care AB i Vallentuna
, Täby
, Solna
, Sundbyberg
, Vaxholm
eller i hela Sverige
Kavon Care är det engagerade företaget som i samarbete med kunden skapar den personliga assistansen som passar kunden bäst. Vi jobbar nära kunden och vet att goda relationer och snabba återkopplingar är nyckeln till en väl fungerande assistans.
Vi på Kavon Care söker nu en kvinnlig personlig assistent till en kund i Vallentuna.
Vår kund är en energisk, rolig och glad 8-årig kille som bor med sin familj i Vallentuna och behöver din hjälp. Hjälpen handlar huvudsakligen om tillsyn men även bland annat hjälp med utförande av hygien, stöd vid matning, lek, uteaktiviteter och av- och påklädning.
Vi ser gärna att du som söker är en aktiv person som tycker om att hitta på inne- och uteaktiviteter. Du behöver också vara uppmärksam, ordningsam, initiativtagande, pålitlig och ansvarsfull. Erfarenhet inom omvårdnad är önskvärt men inget krav och personlig lämplighet är det mest avgörande.
Rekrytering sker löpande så vänta inte med din ansökan.
Arbetsgivaren
Arbetsgivare är Kavon Care AB som är ett litet familjeägt assistansbolag som strävar efter att ge alla möjligheten att leva ett fritt och självständigt liv på sina egna villkor. Vi tillämpar individuell lönesättning och självklart finns kollektivavtal.
Alla som arbetar med minderåriga behöver presentera ett belastningsregisterutdrag från polisen innan man kan börja jobba hos oss.
Sök gärna via länken nedan så den finns tillgänglig då vi kommer ha löpande intervjuer och assistansen kan sättas igång omgående:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/hvb-hem/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Mail
E-post: jobb@kavoncare.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Vallentuna".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kavon Care AB
(org.nr 556861-4753), http://www.kavoncare.se
Vallentuna (visa karta
)
186 30 VALLENTUNA Jobbnummer
9809680