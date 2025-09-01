Personlig assistent sökes till 7-åring på Hisingen
Ågrenska AB (Svb) / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Göteborg
2025-09-01
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ågrenska AB (Svb) i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Om Ågrenska
Ågrenska är en unik, utvecklande mötesplats och ett nationellt kompetenscentrum. Vi bedriver olika verksamheter utifrån ett helhetsperspektiv för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar, deras anhöriga samt professionella. Ågrenska ägs av Ågrenska Stiftelsen som är en icke vinstdrivande organisation. Som assistent på Ågrenska omfattas du av kollektivavtal, har rätt till ersättning för friskvård och får kontinuerlig utbildning i din roll som personlig assistent. Läs mer på www.agrenska.se
Om Jobbet
Vi söker personlig assistent till vår 7-åring som gillar sånger, vatten, bus och att med stöttning gå omkring, utforska och leka. Han behöver alltid ha en vuxen nära, som tolkar och stöttar, lyssnar och initierar.
I rollen som assistent bidrar du till att han får en rolig och meningsfull vardag samt hjälper honom att utvecklas i sin motorik, kommunikation och samspel. Den största tiden av arbetet handlar om att på ett lekfullt och lyhört sätt hjälpa till vid aktiviteter och utflykter. Han älskar att bada, sjunga rörelse- och teckensånger, läsa bok eller vara ute och gunga. Han behöver även hjälp vid toabesök, dusch, av- och påklädning och vid sondmatning. Han behöver också din hjälp att förflytta sig genom att hålla i dina händer.
Omfattning av tjänst Vi söker personer som kan arbeta vardagskvällar, helger och lov.
Vem är du som söker?
Vi söker dig som är en trygg person och som är mån om att skapa förutsättningar för en meningsfull och rolig vardag till ett barn med stora utmaningar. Är du påhittig och har ett intresse och nyfikenhet för att hitta vägar till kommunikation för icke talande passar du bra in på den person vi söker!
Du kommer arbeta nära barnets föräldrar och syskon, följa med på aktiviteter och utflykter så arbetet kräver att du har lätt för att samarbeta och samtidigt känner dig trygg i dig själv och ditt arbete.
Det är viktigt att vara lyhörd för att kunna följa, uppfatta och tolka barnets behov och signaler.
Meriterande
Alternativ kommunikation och tecken som stöd
Erfarenhet av arbete med små barn/på tidig nivå
Erfarenhet/intresse för motoriska utmaningar
Erfarenhet av arbete som assistent
I hemmet finns katt.
Vi kräver även att du uppvisar utdrag från belastningsregistret. Ansök om detta redan nu via nedan länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
I och med att du söker denna tjänst godkänner du att vi registrerar dina personuppgifter enligt vår personuppgiftspolicy.
Som anställd på Ågrenska blir Du del av en unik, icke vinstdrivande organisation. Vi kämpar för ett optimalt liv för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar och sällsynta diagnoser. Det har vi gjort i över hundra år och tillsammans gör vi stor skillnad. När Du jobbar hos oss på Ågrenska omfattas du av kollektivavtal, har rätt till ersättning för friskvård och får kontinuerlig utbildning i Din roll som personlig assistent. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ågrenska AB (svb)
(org.nr 556436-2217), https://www.agrenska.se Arbetsplats
Ågrenska Kontakt
Nathalie Lindzler nathalie.lindzler@agrenska.se Jobbnummer
9485488