Personlig assistent sökes till 7-årig kille i Linköping - Olivia Personlig Assistans AB

Olivia Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Linköping2020-06-17På Olivia Personlig Assistans arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?2020-06-17Arbetet innebär att du arbetar hos en av våra barnkunder som är 7 år. Du arbetar i kundens hem där även hans familj bor och du bör känna dig bekväm med det. Vardagens assistans är att kunden genom insats ska få möjlighet till omvårdnad och stöd för att kunna uppnå goda levnadsvillkor. Kunden ska också ges möjlighet till träning för att utvecklas.I uppdraget ingår det att hjälpa till med all personlig omvårdnad och arbeta med att utveckla kundens motorik och alternativa kommunikation genom att interagera i vardagsaktiviteter och träning.Om dig:Vi tror att du är en lyhörd och engagerad person. Att du är vaken, kreativ och påhittig.Du får gärna ha ett pedagogiskt intresse då kunden behöver bli sedd på ett pedagogiskt sätt.Kunskaper om kognitiva funktionsnedsättningar är meriterande men ej ett krav.Vi ser dock att du har viljan att inhämta eller fördjupa dina kunskaper om uppdragets art. Vi ser att du som assistent har en god fysik då det förekommer vissa lyft.Meriterande är om du har kunskap/erfarenhet av epilepsi, arbete med barn, personlig assistans, samt att hantera självskadebeteende.Omfattning:Arbetstid: Varierande tider (morgon, eftermiddag, kväll och helg)under sommaren som sjukvikarie, tjänsten kan leda till anställning under hösten.Lön/Förmåner: Individuell lönesättning och friskvårdsbidrag Ansökningar mottages endast via denna länk. Ansökan ska innehålla personligt brev med "referens 235" angivet och CV. Varmt välkommen med din ansökan!.Om rekryteringsprocessenVi utgår ifrån vår värdegrund - kunskap, känsla, närhet och tillgänglighet. Det betyder att vi som arbetar på Olivia Personlig Assistans har en humanistisk människosyn och har ett lösningsfokuserat förhållningssätt till vårt arbete. I vår rekryteringsprocess innebär det att vi värdesätter dessa egenskaper hos dig. Vi är övertygade om att du som söker tjänsten också delar vår vision 'Vi ger våra kunder möjligheten att leva livet fullt ut. Tillsammans skapar vi framtidens omsorg som bidrar till utveckling och mångfald i välfärden.'För anställning krävs att du har ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten.Blir det aktuellt med anställning vill vi att du uppvisar ett utdrag ur polisens belastningsregister - vilket du enkelt kan beställa här ( https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/) Om kollektivavtal och förmåner hos Olivia Personlig AssistansSom medarbetare omfattas du av kollektivavtal och självklart är du försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Förutom friskvårdsbidrag och en rad andra förmåner anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med.Varaktighet, arbetstidDeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2020-12-04Olivia Personlig Assistans AB5268748