Personlig assistent sökes till 7-årig flicka i Götene!
Kura Omsorg i Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Götene Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Götene
2026-06-16
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kura Omsorg i Sverige AB i Götene
, Lidköping
, Skara
, Skövde
, Mariestad
eller i hela Sverige
På Kura Omsorg arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
OM TJÄNSTEN
Vi på Kura Omsorg söker dig som vill arbeta som personlig assistent på cirka 45 % hos vår kund i Götene. Här får du möjlighet att bli en viktig del av kundens vardag och arbeta i en meningsfull och utvecklande roll.
Tjänsten är förlagd på ojämna helger 07:00 - 19:00 samt 1 vardagsnatt 19:00 - 07:00 med vaken natt. Det finns goda möjligheter att arbeta extra utöver detta.
Tillträde sker enligt överenskommelse där vi gärna ser att du kan påbörja introduktion omgående.
OM KUNDEN
Vår kund är en glad och nyfiken flicka i 7-årsåldern som tar sig fram med rullstol och behöver stöd i sin vardag. Som hennes personliga assistent blir du en viktig del av hennes team – du hjälper till med förflyttningar, av- och påklädning, sondmatning och följer med på hennes olika fritidsintressen.
Hon trivs allra bäst utomhus och tycker om att vara ute i naturen, spendera tid på gården, upptäcka nya platser och vara i rörelse. Att bada är också något hon uppskattar, så du behöver känna dig trygg i att vara med i vattnet och inte ha något problem med klorerat vatten.
Hemma bor hon med sin familj på en gård med flera djur, vilket ger vardagen en härlig och levande miljö. Därför är det viktigt att du inte är allergisk mot djur och trivs i en lantlig omgivning. Musik är också något hon tycker mycket om, och hon uppskattar både fartfyllda och mysiga stunder.
Till hösten väntar ett stort och spännande steg – skolstart! Där kommer du att vara med som hennes trygga punkt, stötta henne i klassrummet, på rasterna och i allt det nya som skolan innebär. Det här är en roll för dig som vill göra verklig skillnad och vara med och skapa en trygg, rolig och utvecklande vardag.
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Vi söker dig som genuint tycker om att arbeta med människor och som har förmågan att se och förstå individens behov. Du har gärna kvar ditt barnasinne och uppskattar att kliva in i ett barns värld – där du är delaktig i lek, fantasi och i det som just nu fångar hennes intresse.
Du är pedagogisk och lyhörd, tar egna initiativ och har ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Engagemang och närvaro är viktigt i den här rollen, och vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vår kund önskar kvinnliga assistenter.
KRAV
Ej pälsdjursallergiker
Körkort och tillgång till bil för att ta dig till och från arbetsplatsen
Ej allergisk mot klorerat vatten och bekväm att delta i bad
Flytande kunskaper i svenska i både tal och skrift
MERITER
Vårderfarenhet eller motsvarande
Sysselsättningsgrad: ca 45%
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Kura Omsorg, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan!
För anställning hos oss på Kura Omsorg behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. På grund av att tjänsten kan omfatta ensamarbete, nattarbete och arbetsuppgifter som enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) inte får utföras av minderåriga, måste du ha fyllt 18 år för att jobba som personlig assistent.
Om du ska arbeta med barn och unga under 18 år krävs att du uppvisar utdrag ur belastningsregistret. Från och med den 1 mars 2026 gäller nya bestämmelser som innebär att registerkontrollen omfattar både utdrag ur belastningsregistret och utdrag ur misstankeregistret. Utdraget beställs av via Polismyndighetens e-tjänst. Observera att handläggningstiden kan variera, varför beställning bör göras i god tid.
Utdragen kan beställas med BankID via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Vi rekommenderar att du säkerställer att du har aktuella utdrag i enlighet med gällande lagstiftning och de nya regler som trädde i kraft den 1 mars 2026.
ATT ARBETA PÅ KURA OMSORG
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal samt avtalspension. Du är försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till alla våra anställda. Dessutom anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Vi är måna om att du som medarbetare ska trivas hos oss!
DELA KANDIDATER MELLAN BOLAGEN
Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Du ger ditt medgivande i ansökan.
FÖR DIG MED ANSTÄLLNINGSSTÖD
Om du som söker har rätt till någon form av anställningsstöd tar vi som arbetsgivare på Kura Omsorg även detta i beaktning vid en eventuell anställning. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7304816-2054707". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kura Omsorg i Sverige AB
(org.nr 556733-7364), https://kuraomsorg.teamtailor.com
533 33 (visa karta
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533 33 GÖTENE Arbetsplats
Kura Omsorg Jobbnummer
9965111