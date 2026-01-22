Personlig assistent sökes till 59 årig man utanför Borås

Sanda Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Borås
2026-01-22


Sanda Assistans grundades i Sandared av vår VD Betty Olsson. Vi har blivit något större med åren men hjärtat sitter kvar på rätt ställe. Grunden till vår vision är att "alla är lika olika och olika lika" och därför krävs rätt matchning av assistenter. Vi söker därför dig som vill göra skillnad i en annan persons vardag.

Som person är du ansvarstagande, ärlig och lösningsfokuserad. Uppdraget kräver att du är serviceinriktad och flexibel samt har förmågan att bemöta kunden på ett bra sätt. Hos oss på Sanda Assistans får du chansen att verkligen hjälpa andra och skapa en meningsfull vardag för personer som är i behov av stöd. Vi tror på att trivsel och en bra arbetsmiljö skapar de bästa förutsättningarna för alla. Därför arbetar vi ständigt med att se till att du har en positiv arbetsmiljö där du kan känna dig stolt över ditt jobb och dina insatser. Givetvis har vi kollektivavtal mm.

Vi på Sanda Assistans söker assistenter till vår 59 årige kund som bor i Borgstena.

Kunden har ALS och har assistans dygnet runt, så det är meriterande ifall du som söker har erfarenhet av trakeostomi.

Kunden bor ute på landet med hans familj, kanin och deras lilla hund.
KRAV är att du som söker har bil och körkort för att kunna ta dig till din arbetsplats, men även för att kunna köra kundens bil när man åker iväg på aktiviteter.
Du som söker ska vara rökfri, inte vara djur rädd eller allergisk mot pälsdjur.
Arbetstiderna är 08.00-21.00

Publiceringsdatum
2026-01-22

Om tjänsten
Som personlig assistent hos honom så kommer du att hjälpa honom i hans vardag och vara hans förlänga arm.

Det innefattar hjälp med personlig hygien, hushållsgöromål, förflyttningar, trakeostomivård, aktiviteter m.m.

Vi söker timanställda

Rekrytering sker löpande

Ersättning
Månatlig löneutbetalning

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Sanda Assistans AB (org.nr 559101-9129)

Kontakt
Emilia Larsson
0709206585

Jobbnummer
9698571

