Personlig assistent sökes till 58-årig man i centrala Jönköping
Saand Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Jönköping Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Jönköping
2026-06-24
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Är du en engagerad, trygg och lyhörd person som vill göra skillnad i en annan människas vardag? Då kan du vara den vi söker!
Vi söker nu en kvinnlig personlig assistent till en 58-årig man som bor tillsammans med sin fru i centrala Jönköping. Han lever med muskeldystrofi, en neurologisk sjukdom som gradvis påverkar muskelfunktionen, och är rullstolsburen. Han är fullt verbal och har inga kognitiva svårigheter, assistansen handlar enbart om att ge fysiskt stöd i vardagen.
Som personlig assistent kommer du att vara ett viktigt stöd i dagliga aktiviteter och bidra till att skapa en trygg, fungerande och självständig vardag utifrån kundens önskemål och behov.
Vi söker dig som:
Är ansvarsfull, lyhörd och har ett gott bemötande.
Kan arbeta självständigt och samtidigt vara flexibel.
Har ett lugnt och positivt förhållningssätt.
Trivs med att arbeta nära en annan människa och ser värdet i att skapa en god relation.
Arbetstiderna varierar och omfattar dag-, kvälls- och helgpass.
Kunden talar även kroatiska, vilket gör att kunskaper i språket är meriterande, men det är absolut inget krav.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som vill vara en del av ett engagerat assistentteam där respekt, lyhördhet och samarbete står i fokus.
Välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att få veta mer om dig!
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på SAAND Assistans är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Utifrån lagstiftning krävs att vi som arbetsgivare begär ett registerutdrag från alla anställda som ska arbeta som personlig assistent åt ett barn under 18 år. För att trygga våra uppdragsgivare på SAAND Assistans inhämtar vi utdrag ifrån belastningsregister på samtliga vi anställer. Därav behöver du uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister inför en eventuell anställning.
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Utdrag ur belastningsregister kommer att frågas vid intervju. Registerutdraget kan du beställa digitalt via denna länk HVB-hem, e-tjänst | Polismyndigheten Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Saand Assistans AB
(org.nr 556995-4877)
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553 02 JÖNKÖPING Jobbnummer
9977966