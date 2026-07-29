Personlig assistent sökes till 30-årig kille
Furuboda Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kristianstad Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Kristianstad
2026-07-29
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Furuboda Assistans AB i Kristianstad
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige
Om arbetsplatsen
Furuboda Assistans är en privat assistansanordnare i södra Sverige med rötter i den ideella Föreningen Furuboda. Bolaget skapades år 2005 och är ett växande företag. I dagsläget består Furuboda Assistans av ca 700 medarbetare. Vi strävar efter att vara ett föredöme inom hållbart företagande. För oss handlar hållbart företagande om att ha ett starkt kundfokus, välmående personal samt att eftersträva en låg klimat- och miljö-påverkan.
Om uppdraget
Egenskaper hos DIG som vi söker:
Vi letar en person som är omtänksam. Inte har ett för stort behov av att stå i centrum. Visar förståelse och respekt för kunden. Är flexibel i sitt sätt att tänka och arbeta. En person som kan bidra med en trevlig arbetsmiljö för både kollega och kund.
Kunden har ett omfattande hjälpbehov vilket kräver rätt erfarenhet. Du är med kunden i hans vardagliga liv och finns nära till hands när han behöver hjälp, men kan verka i bakgrunden om så behövs. Du som assistent ser till att kunden mår bra och får den stöttning han behöver oavsett hur stort eller litet behovet kan vara i den givna stunden.
Passen är fördelade 08.00 - 18.00 och 18.00-08.00 (sovande jour) - schemalagt varannan helg.
Eftersom kunden har en hund bör du inte vara allergisk mot pälsdjur. Kunden använder sin egen bil för att ta sig iväg, därför krävs även manuellt körkort.
Vi söker dig som är pigg och glad. Ser gäran att du passerat en ålder på 30 år och har erfarenhet i yrket. Vet vad personlig assistans är (och inte är). Bor nära Kristianstad kommunHar körkort för manuell växellåda. Tillgång till bil för att ta dig till/från jobbet. Publiceringsdatum2026-07-29Övrig information
Som anställd på Furuboda Assistans blir du erbjuden ett meningsfullt arbete med trygg anställning, friskvårdsbidrag på 2500 kronor, utbildningar och möjlighet till att utvecklas i ditt uppdrag. Vi tycker det är viktigt att medarbetare känner glädje och gemenskap på jobbet, och erbjuder därför en rad olika aktiviteter. Hos oss får du precis som våra kunder vara precis den du är. Vi har kollektivavtal och är medlemmar i IfA, Intresseföreningen för assistansberättigade, och möter deras höga kvalitetskrav som IfA-godkänd anordnare av personlig assistans. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Furuboda Assistans AB
(org.nr 556682-3638), https://furubodaassistans.se/
Björkhemsvägen 13 (visa karta
)
291 54 KRISTIANSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Furuboda Assistans Jobbnummer
10014962