Personlig assistent sökes till 19-årig kille
Egelin Omsorg AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Norrtälje Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Norrtälje
2026-07-29
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Vi söker två personliga assistenter till en humoristisk och teknikintresserad snart 19-årig kille med autism, ADHD och IF. Du blir en viktig del av hans vardag och finns med både hemma, i skolan och på fritiden.
Vi söker en assistent på cirka 75–80% och en på cirka 50%. En av tjänsterna kan, för rätt person, även innefatta ett samordningsansvar. Rollen passar dig som tycker om att skapa struktur, planera och vara en naturlig kontaktperson i arbetsgruppen.
Hos oss får du ett långsiktigt och meningsfullt arbete där du är med och skapar trygghet, struktur och förutsättningar för ökad självständighet inför vuxenlivet.
Vi söker dig som
Är trygg, ansvarstagande och lyhörd.
Har lätt för att samarbeta men också kan arbeta självständigt.
Är strukturerad, flexibel och tar egna initiativ.
Är rökfri.
Körkort och tillgång till bil är ett krav. Du behärskar svenska väl i tal och skrift och har goda kunskaper i engelska. Erfarenhet inom omsorg är meriterande, men vi lägger störst vikt vid personlig lämplighet och personkemi.Publiceringsdatum2026-07-29Dina arbetsuppgifter
Du stöttar i vardagen utifrån individuella behov, bland annat med personlig omvårdnad, sondmatning, medicinering och kommunikation. Du hjälper till att skapa struktur, tolka situationer och göra vardagen trygg och meningsfull.
Vi erbjuder
Kollektivavtal via Fremia
Lön enligt överenskommelse
Friskvårdsbidrag
Arbetet omfattar dag-, kvälls- och helgpass.Så ansöker du
Skicka några rader om dig själv och varför du tror att du skulle passa hos oss till jobb@egelin.se
. Märk din ansökan med SE07. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09
E-post: jobb@egelin.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Egelin Omsorg AB
(org.nr 559264-2853) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10015556