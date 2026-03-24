Personlig assistent sökes till 18-årig Malte i Lund!
Vill du ha ett meningsfullt jobb där du gör verklig skillnad varje dag? Vi söker nu en personlig assistent till Malte, 18-årig kille i Lund som går på det individuella programmet på Gymnasieskolan Vipan.
Malte är född med cerebral pares, sitter i rullstol och behöver hjälp med alla moment i vardagen - från morgonrutiner till skolgång och fritid. Han behöver också stöd av sin assistent för att kommunicera och bli förstådd av andra.
Arbetsdagen startar och avslutas i hemmet, och du kommer vara med Malte både hemma och i skolan. Alla hjälpmedel som behövs finns på plats. I rollen som personlig assistent blir du Maltes trygga stöd - en som hjälper till att skapa struktur, underlättar kommunikationen och gör dagen lite enklare och roligare.
Malte har en dator med kommunikationsprogrammet GRID 3 som han använder både i skolan och på fritiden. Han har fått stöd i skolan av lärarassistent, men kommer även att behöva hjälp med att formulera sig och skriva i andra sammanhang - till exempel hemma och i sociala kontakter som sociala medier. Därför är det viktigt att du kan stötta honom i att uttrycka sina tankar, både i skrift och kommunikation med andra.
På grund av nedsatt syn söker vi dig som talar och skriver svenska flytande eftersom du kommer behöva hjälpa till med skrivande och att förmedla Maltes tankar och idéer till andra. Du är lugn, tålmodig och trygg i dig själv, och trivs med att arbeta nära en person. Erfarenhet från liknande arbete är meriterande, men din personlighet och ditt engagemang väger tyngst.
Arbetet sker på dagtid, tisdag, onsdag och torsdag samt varannan fredag och varannan lördag. Tjänsten kan starta omgående.
Arbetsgivare är Kavon Care AB som är ett litet familjeägt assistansbolag som strävar efter att ge alla möjligheten att leva ett fritt och självständigt liv på sina egna villkor. Vi tillämpar individuell lönesättning och självklart finns kollektivavtal.
Alla som arbetar hos oss måste presentera ett belastningsregisterutdrag för HVB-hem från polisen innan man kan börja jobba hos oss. Sök gärna via länken nedan så den finns tillgänglig innan intervju då vi kommer ha löpande intervjuer och assistansen kan sättas igång omgående. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/hvb-hem/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23
Mail
E-post: obb@kavoncare.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lund". Arbetsgivare Kavon Care AB
