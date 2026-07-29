Personlig assistent sökes till 18-årig kille
Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Norrtälje Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Norrtälje
2026-07-29
, Vallentuna
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, Täby
, Värmdö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB i Norrtälje
, Vallentuna
, Vaxholm
, Täby
, Värmdö
eller i hela Sverige
Hej!Jag är en 18-årig kille med autism som söker en manlig personlig assistent som kan stötta mig i min vardag. För mig är det viktigt med trygghet, struktur och tydlighet för att dagarna ska fungera på bästa sätt.Om tjänstenSom min personliga assistent kommer du att hjälpa mig med:
Att skapa och upprätthålla struktur i vardagen
Vägledning och stöd i dagliga aktiviteter
Att ge lugnt och tryggt stöd i olika situationer
Att bidra till en fungerande och positiv vardag
Vem är du?Jag söker dig som:
Är lugn, trygg och tålmodig
Har ett genuint intresse av att hjälpa andra
Är tydlig och strukturerad i ditt sätt att vara
Har goda kunskaper i engelska, eftersom jag kommunicerar på engelska
Har simkunskaper
Är en positiv person som vill göra skillnad i en ung människas liv
Det är meriterande om du har B-körkort, men det är inget krav.Det här erbjuder jagEtt meningsfullt arbete där du får möjlighet att vara ett viktigt stöd i min vardag och bidra till ökad självständighet och livskvalitet.Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Det viktigaste är att vi trivs tillsammans och att du har rätt egenskaper för att stötta mig på ett tryggt, respektfullt och engagerat sätt.Välkommen med din ansökan!
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll via Fortcheck som skickas ut till dig som kandidat via mejl och sms. Bakgrundskontrollen sker helt på dina villkor - du utför själv kontrollen och får ta del av resultatet. Du väljer sedan huruvida du vill skicka vidare informationen till oss eller avbryta.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Här kan du läsa om alla förmåner du erbjuds som personlig assistent hos oss.
Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Välkommen du också!
Vill du veta mer om yrket personlig assistent?
Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Välkommen till oss du också! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
(org.nr 556704-9332)
761 42 NORRTÄLJE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
JAG Personlig Assistans Jobbnummer
10015331