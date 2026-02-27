Personlig assistent sökes till 13-årig kille i Linköping
2026-02-27
Vi söker nu engagerade och trygga personliga assistenter till en 13-årig kille med CP-skada och epilepsi som bor tillsammans med sin pappa och två bröder i Linköping.
Han kommunicerar med ett fåtal ord på sitt eget sätt. När man lär känna honom blir kommunikationen tydligare och lättare. Han är en glad och varm kille som tycker mycket om att vara utomhus och att följa med sina bröder på fotboll. En väldigt härlig ung person att arbeta med.
Om uppdraget
Som personlig assistent är du ett nära stöd i pojkens vardag. Han behöver hjälp med all personlig omvårdnad, inklusive hygien och på- och avklädning. Vid måltider kan han till viss del föra maten till munnen själv, men behöver oftast hjälp med att få maten upplagd och fördelad.
Han kan köra sin rullstol kortare sträckor själv inomhus och i viss mån även utomhus. Han kan även förflytta sig genom att hasa sig på golvet. Assistansen omfattar därför även hjälp med förflyttningar, exempelvis mellan säng, rullstol och golv. Dessa förflyttningar sker i nuläget manuellt.
Arbetstider
Vardagar: 14.00-21.00
Helger: 08.00-21.00
Schema planeras enligt överenskommelse. Två-tre pass i veckan, med viss flexibilitet.
Vi söker dig som
Är trygg, lugn och ansvarsfull
Har tålamod och tycker om att arbeta nära barn
Kan arbeta strukturerat men samtidigt följsamt
Har god förståelse för svenska språket
Erfarenhet av personlig assistans, CP-skada eller epilepsi är meriterande men inget krav. Personlig lämplighet är viktigast.
Vi erbjuder
Ett meningsfullt arbete där du gör stor skillnad i en ung persons liv
Introduktion och stöd i arbetet
Trygga anställningsvillkor
Ett nära samarbete med familjen
Skicka din ansökan med CV och ett kort personligt brev där du berättar om dig själv och varför du söker tjänsten.
Välkommen med din ansökan.
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
