Personlig assistent sökes till 13-årig flicka i Danderyd - Humana AB - Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm

Humana AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm2021-04-13Har du ett hjärta av guld, är omtänksam och kärleksfull och brinner för att göra livet bättre för andra?Då kanske du är den person vi söker för vår dotter på 13 år.Vår dotter fick de tuffaste förutsättningarna man kan få i sin nyföddhetsperiod och därför behöver hon nu hjälp med allt för att kunna fungera. Trots att hon fick så svåra förutsättningar så är hon oftast nöjd och glad över vad hon har.Hon älskar att bli kramad och ompysslad, att lyssna och uppleva musik, att uppleva och skapa genom att stimulera alla sinnen, till exempel genom att vara med i köket när ni bakar eller lagar mat tillsammans. Hon använder hörseln mycket och tycker därför om musik eller när du läser för henne.Motorisk träning är något som vår dotter verkligen uppskattar, att få gå promenader med hjälp av sin InnoWalk (en form av crosstrainer som hjälper henne att gå) eller ha rörelselekar och gymnastik i form av olika träningsprogram så att hon kan stärka sin muskulatur.I arbetsuppgifterna ingår att hjälpa vår dotter med allt som uppkommer i hennes vardag, allt från hygien, matning, medicinering till lek och stimulans, träning och utveckling.Arbetsplatsen är där vår dotter vistas, det vill säga i vårt hem eller i skolan.Vår dotter kräver ständig tillsyn, bland annat på grund av hennes epilepsi. Arbetet innebär därför att alltid vara uppmärksam på hennes allmäntillstånd.Har du erfarenhet av att arbeta med barn med särskilda behov eller som personlig assistent är det såklart en fördel men inget krav.För att bli aktuell för tjänsten krävs att:Du ser detta jobb långsiktigt eftersom det tar tid att lära känna vår dotter och att hon skall känna tillit till dig.Du är noggrann och ansvarsfull.Du talar och skriver flytande svenska.Du är rökfri.Ett plus är om du bor i Danderyd eller i närliggande kommuner.Har du körkort och tillgång till bil är det också ett stort plus.Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och att du klickar med vår dotter och hela vår familj och assistenter.Vi är en familj som består av mamma, pappa, lillebror och storasyster och vi bor i en villa i Danderyd.Tjänstens omfattning:Enligt överenskommelse, deltid.Arbetstid:Deltid enligt överenskommelse.Arbetstiderna är enligt överenskommelse (eftermiddag/kväll, både vardagar och helger).Du arbetar tillsammans med andra assistenter enligt ett schema.Vi lägger schemat tillsammans i assistansgruppen och vi försöker tillgodose alla assistenters önskemål om arbetstider.Det är mycket önskvärt att du är flexibel och kan hoppa in vid behov, till exempel vid sjukdom och/eller ledighet.Att jobba på HumanaHumana är ett ledande nordisktomsorgsföretag som erbjuder tjänster inom personlig assistans, individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS, Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. Humana har 16 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge, Danmark och Finland som utför omsorgstjänster till över 9 000 människor.Hos Humana erbjuds du ett meningsfullt jobb med trygga anställningar. Vi har en prestigelös arbetsmiljö där vi uppmuntrar varandra till delaktighet och att sprida glädje på jobbet. Här drivs vi av utveckling och arbetar ständigt för att förbättra kvaliteten i vår verksamhet, där du som medarbetare är en viktig del av detta arbete.Vi arbetar vi alltid utifrån vår värdegrund - engagemang, glädje och ansvar. Våra värdegrundsord är ledande i vårt dagliga arbete. I rekryteringsprocessen innebär det att vi värdesätter egenskaper som dessa hos dig.Läs mer om hur det är att jobbasom personlig assistenthos oss på Humana HÄRVad händer nu?Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.Din ansökan läses av personal på Humana, av kunden och dennes anhöriga. För anställning hos Humana Assistans krävs att du har ett BankIDoch godkänner att använda ditt BankIDi tjänsten.Enligt lag (2010:479), om registerkontroll av personal som ska utföra vissa insatser åt barn med funktionsnedsättning, krävs att vi som arbetsgivare begär ett registerutdrag från alla anställda som ska arbeta som personlig assistent åt ett barn under 18 år. Registerutdraget ska lämnas till oss som arbetsgivare innan påbörjad anställning. Du beställer själv registerutdraget enligt LSS från polisen. Blanketten hittar du på följande webbadress: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/Blanketten du ska välja heter Arbeta med barn med funktionsnedsättning (442.9).Vill du vetamer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss!Välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidDeltid2021-04-13Sista dag att ansöka är 2021-05-14Humana AB5687160